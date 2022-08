Transferstatus: Hobro formår at holde på profil og skriver med talent

FODBOLD:Der var varslet bål og brand på transfervinduets sidste dag hos Hobro. Sportschef Lars Justesen havde lagt op til stor aktivitet, men det er der ikke blevet noget af. I den sidste ende har man ikke fundet de penge i budgettet, der kunne bane vejen for forstærkninger.

En stor knast i den forbindelse har været Sebastian Avanzini. Den, i Hobro-regi løntunge, midtbanespiller har ikke set meget til banen. Det har fået parterne til at snakke om en ophævelse af kontrakten. Det er dog ikke lykkes. Ifølge Nordjyskes oplysninger har der ellers været bud fra andre klubber, der gerne ville overtage Avanzini. Blandt andet har Nykøbing FC bejlet kraftigt til Avanzini.

Hobro har oven i købet tilbudt midtbanespilleren at få penge med ud af døren, men det er ikke lykkes at nå til enighed. Fordi man ikke har fået frigjort lønkroner fra en Avanzini-afsked, har man heller ikke været i stand til at takke ja til nogle af de mange spillere, der er blevet tilbudt de seneste dage.

Mens Avanzini ikke har noget ønske om at forlade Hobro, har der været andre Hobro-spillere, der har haft et mere udtalt ønske om at komme væk. Blandt andet den store offensive profil Don Deedson.

Der har været bud efter Don Deedson, men han bliver i Hobro. Det er i hvert fald meldingen fra Himmerland.

- Der har været lidt på ham, men vi beholder ham, og det er vi glade for, siger Lars Justesen.

Tidligere denne sommer var Don Deedson rygtet til MLS, og han har selv udtrykt et ønske om at komme hjem til USA, men det ser ikke ud til at blive i denne omgang.

Der var med andre ord ikke meget gang i sagerne hos Hobro, så onsdagens største nyhed blev, at man havde skrevet kontrakt med det unge forsvarstalent Daniel Jakobsen. Der er tale om en kort kontrakt, der løber resten af året.

Daniel Jakobsen, der senest har spillet U19-fodbold i AGF, har prøvetrænet hos Hobro i et godt stykke tid, hvilket nu har udmøntet sig i en aftale.

- Daniel er en ung talentfuld stopper, der har trænet med i vores sommeropstart, for at vi kunne se hinanden an. Her har Daniel vist sig så godt frem at han nu bliver belønnet med en aftale. En aftale, der i første omgang, løber året ud. Daniel er en spændende forsvarsspiller med et godt potentiale. Han kan samtidig dække de tre centrale positioner i forsvaret, hvilket giver noget fleksibilitet, siger Lars Justesen.