Trav: Bo Westergaard fra skurk til helt

TRAVSPORT:Bo Westergaard er efter en årrække i Norge vendt tilbage til den danske travsportsscene og ser ud til igen at blive en dominerende faktor. Staldens heste leverer den ene gode præstation efter den anden, og mandag aften på Racing Arena Aalborg var Westergaard igen i søgelyset - på godt og ondt.

Først måtte han en tur i skammekrogen, trods han var først over stregen med Enjoy Banker. En tæt passage mod en konkurrent kostede en diskvalifikation.

Bo Westergaard var dog hurtig til at tage revanche, og allerede i løbet efter kunne han køre først over stregen. Cadillac Shadow havde været længe væk med en alvorlig skade, men vendte tilbage i fineste forfatning.

Den hjemvendte stortræner kunne tidligt sende sin hest til føring, og parret havde siden begivenhederne under kontrol.

- Han har stor kapacitet, men det store spørgsmål er, om vi kan holde ham skadesfri. Vi arbejder med ham hver eneste dag, for at give ham de bedste forudsætninger. Slipper han for flere skader, så rækker han langt, lød det fra en veltilpas træner.

Bo Westergaard var dog ikke færdig og kunne senere på aftenen stryge først over stregen endnu engang. Gabriel Barsk løb foran feltet hele vejen rundt i 8. løb og indledte sin væddeløbskarriere på bedste vis.

Der var også lagt op til at spændende opgør i 3. løb - en afdeling af ”Made in Denmark”-serien. Publikum fik et seværdigt og medrivende opgør, da Morten Friis kunne styre sin stærke hoppe, Evita, først over stregen i tideb 1.16,2 over 2140 meter.