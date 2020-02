Trav: Don Cash i fortsat stor udvikling

TRAVSPORT:Travtræner Jeppe Juel har længe haft visse forventninger til norskfødte Don Cash.

I fjor forsøgte han den i norske årgangsløb - uden den store succes, og da hesten ved nytår fyldte fem år, er planen nu at starte den i liga-løb i Danmark og måske tage skridtet videre til at klare sig uden for landets grænser.

Lørdag aften var Don Cash og Jeppe Juel gjort til store favoritter på hjemmebanen Racing Arena Aalborg, og trods gode konkurrenter indfriede parret tilliden.

Fra spor to bag startbilen sendte Jeppe Juel sin hest direkte til føring i en hurtig indledning på løbet. Siden havde Jeppe Juel held og dygtighed til at kontrollere tempoet, og modstanderne kunne ikke for alvor true ned gennem opløbet.

- Han fik lov til at arbejde i dag, og allerede fra start måtte jeg bede ham om fuld fart, hvilket gjorde ham lidt ambitiøs. Siden kom der en stærk hest frem udvendigt, og tempoet var godt hele vejen, forklarede Jeppe Juel efter sejren.

- Han reagerede godt, da jeg bad ham gøre løbet færdigt, og præstationen var denne gang til fem stjerner, lød det videre fra den ambitiøse nordjyske toptræner, som lørdag nåede op på 13 sejre i 2020.