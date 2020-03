Trav: Føringen var sagen for Anders Pedersen

TRAV:Fire gange var Anders Pedersen lørdag til start på hjemmebanen Racing Arena Aalborg, og alle fire gange forsøgte han at køre løbene hjem fra føringen.

Det lykkedes to gange med velgående "Cassano samt Callum", som i den grad havde lagt op til sejr i deres seneste starter og vist opadgående formkurve med.

Cassano havde ingen problemer med at sætte sig på føringen direkte fra start, og siden havde Anders Pedersen løbet under kontrol. I opløbssvinget rykkede parret 15 meter fri af konkurrenterne og lod sig aldrig indhente.

- Han er i bund og grund en fin hest. Han kan tage nogle hjælpetrin i travet ind imellem, så det passer glimrende som i dag, hvor vi selv kan bestemme farten i føringen. Jeg ville ikke overraskes af en konkurrent som kunne speede hurtigt, så derfor satte jeg fart på i opløbssvinget, og sejren var ganske sikker, fortalte Anders Pedersen efter sejren.

"Callum" måtte arbejde lidt hårdere for føden. Anders Pedersen var offensivt indstillet, og parret kunne overtage føringen efter 50 meter afviklet af løbet. Siden pressede Skive-træner Jeppe Rask på hele vejen rundt med" Epicwildfire MT". Callum kunne dog hele tiden holde sig det fornødne foran.

- Han har været på vej frem i form de seneste to starter, så jeg føler det var ganske velfortjent, at han kunne vinde i dag. Han er for alvor faldet til hjemme på gården hos os, og man kan mærke på ham, at humøret har fået et par takker op, og det betyder også mere overskud i løbene, forklarede Anders Pedersen efter lørdagens anden sejr.

Interessant debutvinder var der fra Marc Bæk Nielsen i treårige Feyenoord. Som lillebror til derbyhesten Dortmund er der naturligt forventninger, men efter lørdagens første start ser det ud til, at der noget at have ambitionerne i.