Trav: Medrivende duel på Aalborg-banen

TRAV:Skive-amatøren Torben Grøn har en rigtig dygtig travhest i fem-årige C You Again. Facit inden mandagens start på Racing Arena Aalborg var syv sejre i 2019 og et godt bud på titlen som "årets hest" på banen.

Mandag aften skulle C You Again tage kampen op mod Flemming Jensens nye sejrssluger Billi Time, som træneren flere gange har spået en strålende fremtid.

Morten Friis sad igen i sulkyen bag C You Again, hvor han ikke gjorde en forkert bevægelse. Friis og C You Again skyggede Flemming Jensen og Billi Time hele løbet rundt, inden det afgørende angreb blev sandt ind med 500 meter til mål.

Foto: Hesselborg Foto

De to topheste forsvandt væk fra konkurrenterne og gav publikum den medrivende opløbsduel, som mange havde håbet på. Billi Time kæmpede det bedste, den havde lært, men C You Again var bedst denne gang og sejrede i flotte 1.14,4/2140 meter autostart.

- Jeg ville ikke have, han skulle gå udvendig i dag, så jeg var nødt til hele tiden at holde øje med Flemming Jensen, og der blev akkurat et hul bagved ham ind i sidste sving. Billi Time havde gået et hårdt løb, og jeg følte at jeg havde rigtig meget at gå med ind på opløbet. Nu har vi en opgave mere i kikkerten her den 31/12, og så håber vi det er nok til at sikre titlen som årets hest, forklarede Morten Friis efter sejren.

Fra mandages løb er det også værd at nævne Bo Westergaards debutanttraver Frans Jæger. Den to-årige hingst sejrede i flotte 1.16,6/1640 meter autostart og særdeles spændende at følge fremadrettet.