Travhestene trodsede stormen i Aalborg

TRAVSPORT:En stærk blæst stod mandag middag ind over Racing Arena Aalborg, som havde skandinavisk Lunch V4 på programmet.

Den kraftige vind satte dog ikke en stopper for flere flotte præstationer af de forbenede aktører. Særligt Macro Star og Cilas Smed efterlod stærke indtryk, den ene som en forventet vinder, den anden som dagens største overraskelse i V4-spillet.

Nicklas Korfitsen sad bag Macro Star, som fik en hård indledning på løbet.

De første 800 meter blev tilbagt i tredjespor, inden parret kunne overtage føringen med 1100 meter til målstregen.

Siden var der tale om spil til et mål for den store 8-årige vallak, som vandt sikkert i 1.16,9/2140 meter autostart.

Kenneth Andersen kunne tidligere på dagen servere et perfekt løb for upåagtede Cilas smed, som kvitterede ved at speede frem til kort sejr før Jeppe Juels længe førende Badlands.

- Løbet blev jo helt perfekt for vores del, og da der ingen angreb kom bagfra, så kunne jeg vente lige til det passede mig med at sætte angrebet ind. Han gik også godt i sidste start, så jeg havde håbet på, at han ville levere en stærk præstation i den nærmeste fremtid, og det blev altså i dag, forklarede Kenneth Andersen efter sejren.