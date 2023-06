Travl håndbold-direktør tænker kun på ét udfald

AALBORG:Spillerne fra Aalborg Håndbold tog fusen på mange eksperter, da de i den forgangne weekend nedlagde GOG på udebane og fremtvang en tredje DM-finale. Dermed lever håbet om aalborgensisk guld videre til på lørdag, hvor holdet har fordel af hjemmebane i den afgørende duel.

- Vi har givet os selv muligheden for at slutte sæsonen fantastisk af foran vores egne fans, og jeg kan godt afsløre, at vi sjældent har været så glade for at få en ekstra og travl arbejdsuge i klubben, siger direktør Jan Larsen.

Der var fire dage mellem de to første finaler, men denne gang får parterne seks dage til at forberede sig på det afgørende slag lørdag.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det ikke gør os noget, at spillertruppen lige har nogle ekstra dage til at samle sig og lade batterierne op til en sidste kraftanstrengelse. Vi har kørt hårde veksler på mange af dem, fordi vi har været så hårdt ramt af skader i løbet af foråret, påpeger Jan Larsen.

Dommerne har flere gange i de to første finaler fået Jan Larsen op i det røde felt. Men direktøren siger, at han hurtigt er videre og i stedet bruger sit krudt på noget positivt. Foto: Henrik Bo

Mod GOG gjorde landsholdsspilleren Mads Hoxer et uventet og succesfuldt comeback, selvom han ovenpå en knæoperation var meldt ude resten af sæsonen. Spørgsmålet er så, om ligeledes skadede Aron Palmarsson er den næste kanin i Aalborgs hat.

- Vi gør selvfølgelig alt for at få ham gjort klar til at bidrage på lørdag. Det har i hvert fald ikke forværret hans muligheder for at blive klar, at vi nu får en tredje finale på lørdag, siger Aalborg-direktøren.

Forvænnet med titler

Aalborg Håndbold har forvænnet sine fans ved seks sæsoner i træk at vinde enten mesterskabet eller pokalturneringen. Skal den succesfulde stime fortsætte, kræver det en sejr på lørdag.

- Det er kun positivt, at vi har gjort det så godt, at der er skabt forventninger om, at vi vinder en titel hver eneste sæson. Indtil vi har fået afviklet kampen på lørdag, får du mig heller ikke til at lave nogen evaluering og tale om, hvad nu hvis det ene og hvis det andet. Det bo gør vi op bagefter, fastslår aalborgensernes direktør.

I skrivende stund er alle billetter til det tredje guldbrag afsat, men billethungerende fans opfordres til at holde et vågent øje med Aalborg Håndbolds hjemmeside. Foto: Henrik Bo

Aktuelt er alle billetter til det kommende guldbrag afsat til sæsonkortholdere, sponsorer og samarbejdspartnere. Dermed er alt håb for desperate billetjægere dog ikke helt ude.

- Heldigvis er folk gode til at melde tilbage til os, hvis de af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at gøre brug af deres billet. Så bliver den i stedet sat i salg i vores system, så det kan godt betale sig at holde løbende øje. Erfaringen siger, at der løbende vil blive frigivet nogle få billetter, siger Jan Larsen.

Der er kampstart allerede klokken 13.30 i Sparekassen Danmark Arena. Det tidlige tidspunkt skyldes rettighedshaverne TV2, der senere på eftermiddagen har en livetransmission fra Le Mans på plakaten.

- Tidspunktet gør, at spillerne nok lige skal have justeret deres optakt i forhold til søvn og spisning, men ellers skaber det ikke de store udfordringer, siger direktøren.