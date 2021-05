Tre AaB-spillere klar til comeback mod AC Horsens

FODBOLD:De eneste reelle spørgsmål frem mod søndagens hjemmekamp mod AC Horsens var, om de to svenskere Tim Prica og Oscar Hiljemark ville være med i kamptruppen.

Hiljemark har trænet på nedsat blus i den forgangne uge, mens Tim Prica slog sin højre ankel ved onsdagens træning. Han udtalte dog til Nordjyske, at det ikke var en slem skade, så han forventede at kunne spille søndag. Den antagelse ser ud til at holde stik for den formstærke angriber.

Truppen indeholder atter Jakob Ahlmann og Mathias Ross, der var ude af billedet til den seneste kamp mod OB, fordi de begge var røget i karantæne. Den er nu udstået, og derfor er de naturligvis inkluderet i Martí Cifuentes' trup. Pedro Ferreira er ligeledes tilbage igen efter mindre skade.

Begge er som ventet med i truppen til søndagens opgør mod AC Horsens.

AaB’s trup mod AC Horsens:

1 Jacob Rinne, 2 Kristoffer Pallesen, 3 Jakob Ahlmann, 4 Mathias Ross, 6 Pedro Ferreira, 7 Oscar Hiljemark, 8 Iver Fossum, 9 Tom van Weert, 10 Lucas Andersen, 11 Tim Prica, 16 Magnus Christensen, 17 Kasper Kusk, 18 Martin Samuelsen, 22 Andreas Hansen, 25 Frederik Børsting, 26 Rasmus Thelander, 30 Rufo, 31 Daniel Granli, 35 Marcus Hannesbo og reservekeeper Theo Sander.

Der er kampstart klokken 14.00.