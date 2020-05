Tre år mere til tre profiler i Aalborg Håndbold: Se billederne fra virtuel guldfest

HÅNDBOLD:På grund af coronavirus var Aalborg Håndbold fredag aften henvist til at fejre det nylige danske mesterskab i virtuel form på klubbens Facebook-side, hvor man til gengæld havde gode nyheder med til klubbens tilhængere.

For her kunne Aalborg Håndbold fortælle, at man har forlænget med tre af nøglepersonerne på det hold, der nu er blevet danske mestre to år i træk.

Cheftræner Stefan Madsen, anfører René Antonsen og viceanfører Henrik Møllgaard har således alle forlænget deres kontrakter frem til sommeren 2023.

Trioen havde oprindeligt aftaler med Aalborg Håndbold til og med næste sæson.

- Det er tre personer, der i den grad alle er kulturbærere i klubben. De har Aalborg Håndbold-dna i blodet, så vi er meget glade for, at det er lykkes at forlænge med dem.

- Vores målsætning er stadig, at vi skal have et meget slagkraftigt hold i Aalborg Håndbold i de kommende sæsoner, og det bliver Stefan, René og Henrik en vigtig del af, siger Jan Larsen, der er direktør i Aalborg Håndbold.