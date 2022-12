Tre års tørke er slut: Julen har ikke været den samme

PANDRUP:Det har ikke været rigtig jul for bokseinteresserede i Jammerbugt Kommune siden 2019, hvor Pandrup Bokseklub senest satte et hårdtslående program op i DGI Huset i Aabybro. Siden har corona spændt ben for det årlige højdepunkt, som julestævnet har været, men 27. december slutter tre års tørke.

- Vi har savnet det helt enormt, og der er ingen tvivl om, at det her stævne har været højdepunktet for vores boksere. De kan ikke vente med at komme til at bokse på hjemmebane - for nogle af dem for første gang - og vi kan også mærke på omverdenen, at de glæder sig til at vende tilbage og vise deres støtte, fortæller Pandrup Bokseklubs formand, Kasper Kirketerp Bruun.

Julestævnet har traditionelt kunnet samle minimum 1000 tilskuere og har været en god indtægtskilde for klubben, men de aflyste stævner har dog ikke givet økonomiske ridser i lakken.

God økonomi

- På grund af corona har vi været tvunget til at lægge en dæmper på vores aktiviteter i de seneste par år, så derfor har vi heller ikke brugt ret mange penge. Vores trofaste sponsorerer har alligevel bakket os op, så økonomisk er vi ganske godt med, fortæller Kasper Kirketerp Bruun.

Kasper Kirketerp Bruun (th.) har været formand i Pandrup Bokseklub siden 2019, hvor han overtog depechen fra Kim Aarestrup. Arkivfoto: Henrik Louis

Der er i skrivende stund 12 kampe på programmet i Aabybro 27. december med stævnestart klokken 19.30 - og i alt 10 af Pandrup BK's egne boksere skal efter planen i kamp.

Blandt dem er elitenavnet Frederik Lundgaard Jensen, der ved DM for halvanden måned siden led et knebent og i øvrigt yderst sjældent nederlag til en landsmand. For 14 dage siden kom han dog tilbage på sejrskurs i en landskamp mod Kroatien.

Der bliver også mulighed for at se klubbens enlige aktuelle danmarksmester i aktion i Aabybro - i skikkelse af U19-talentet Kouc Majuel Mayuom, der sidste år kom til klubben efter blandt andet en periode i Hadsund.

- Han er ekstrem talentfuld og virkelig en god dreng at have i vores klub. Ham forventer vi os meget af og er glade for at have fået under vores vinger, siger formanden.

Fornøjelig respons

Pandrup Bokseklub nærmer sig stille og roligt 100 medlemmer, og nystartede hold for henholdsvis børn og kvinder har været med til at sætte skub i aktivitetsniveauet.

- Så som formand har jeg ekstremt travlt, men det tager jeg gerne med, siger Kasper Kirketerp Bruun, der tidligere i december var med til at efterlyste flere frivillige hænder til julestævnet.

- Det har været en fornøjelse at se responsen, for folk har skrevet og ringet i vildskab. Det betyder, at der ikke mangler noget mere. Alle glæder sig bare til 27. december, fastslår han.