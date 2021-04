AaB jagter ny sejr i Vejle: Følg kampen live

FODBOLD:Andreas Hansen, Marcus Hannesbo og Rufo er nye ansigter i AaB's startopstilling, når det fredag aften gælder en udekamp i 3F Superligaens kvalifikationsspil mod Vejle Boldklub.

Målmand Jacob Rinne er ikke blevet sin skade kvit, og det betyder, at Andreas Hansen får pladsen i startopstillingen, mens 16-årige Theo Sander er på bænken. Marcus Hannesbo er med i stedet for skadede Daniel Granli. Den 18-årige kantspiller går ind på venstre wingback, og det betyder, at Jakob Ahlmann rykker ned i AaB's tremandsforsvar.

I offensiven får Rufo sin første startplads siden opgøret mod AC Horsens 3. marts. Spanieren indtager den offensive midtbaneposition, og det betyder, at Iver Fossum rykker en tand tilbage. Det koster Magnus Christensen pladsen i startopstilling.

På bænken har AaB anfører Lucas Andersen, der er tilbage efter fire måneders skadespause.

Vejle Boldklub har ligesom AaB fået fire point ud af de to første kampe i kvalifikationsspillet og stiller med følgende hold:

Der er kampstart klokken 19, og du kan følge kampen i livebloggen herunder: