Tre af de Lange til Vendsyssel

FODBOLD:Vejret indbød mere til varm kakao og hygge på sofaen, men 814 af de 821 fremmødte tilskuere fortrød med garanti ikke, at de havde valgt at tage på Nord Energi Arna til lørdagens kamp mellem Vendsyssel FF og FC Helsingør.

Kun de syv medrejsende FC Helsingør-fans, der ellers leverede upåklagelig opbakning til Kronborgs sønner, kunne finde anledning til at fortryde den lange lørdagsudflugt.

Den første halve time som Vendsyssel FF præsterede mod FC Helsingør var rent offensivt noget af det bedste, der er leveret, mens Henrik Pedersen har været træner for klubben. Eneste anke var, at føringen blot var 2-0 efter kampens første tredjedel.

Chancerne var der nemlig til mere end to mål for hjemmeholdet, der kom ud til kampen, som den tidligere FC Helsingør-spiller Carl Lange havde håbet på, at man ville. Der var høj intensitet og stor koncentration i langt de fleste aktioner fra hjemmeholdets spillere. Alle dueller blev vundet af VFF-spillerne, der så ud til at have ramt det helt rigtige tændings-niveau.

Blot som en lille påmindelse om, at kampen ikke var afgjort, var FC Helsingør evigt farlig på kontrastød, når chancen bød sig.

Zander Hyltoft havde bragt Vendsyssel på 1-0, da han satte panden på et perfekt indlæg fra en stærkt spillende Emil Nielsen.

Den føring blev fordoblet kort efter, da Carl Lange behersket sparkede bolden i mål mod sine tidligere holdkammerater.

Da de to hold gik til pausen var der med andre ord klart mest at tale om i gæsternes omklædningsrum. Bedømt på indledningen af anden halvleg så det også ud til, at Helsingør-træner Morten Eskesen havde talt med store bogstaver, for det var et anderledes animeret udehold, der kom på banen.

Vendsyssel-træner Henrik Pedersen fik dog hurtigt råbt sin spillere op i et højere tempo, så Helsingørs offensiv blev sendt på retræte.

I modsætning til første halvleg var der nu tale om en mere åben slagudveksling, men det var stadig Vendsyssel, der havde de største chancer. Tiemoko Konate kunne med fem pund mere skarphed have bragt hjemmeholdet på 3-0, mens FC Helsingør kunne have reduceret på en farlig omstilling.

Vendsyssel FF kunne atter tillade sig den luksus at have Lasse Steffensen på bænken fra kampens start. Han blev sendt i aktion efter en times spil, og efter mindre end 10 minutter på den regnvåde bane slog han til sammen med resten af Vendsyssels brandvarme offensiv.

Steffensen leverede en perleaflevering til en dybdeløbende Konate, der uselvisk spillede bolden på tværs til en helt blank Wessam Abou Ali, der kunne sparke bolden i et tomt mål. Den scoring var på alle måder lige til fodboldens ABC. Så var det mest af alt af kosmetisk betydning og et irritationsmoment, at Sterling Yateke fik reduceret med få minutter tilbage af opgøret.

Det var og blev dog Vendsyssels kamp, så det var kun passende, at Konate i overtiden endelig kom på scoringstavlen, som han havde aspireret til i det meste af opgøret.

Samlet set var der ekstraordinært meget at glæde sig over for Vendsyssel FF. Ikke alene var offensiven sprudlende og skarp, men defensiven var mindst ligeså opløftende. De to dørmænd i det centrale forsvar - Greve og Anker - var kompromisløse i duelspillet, mens de to backer begge leverede på et meget højt niveau for 1. division. Sidst men ikke mindst kan der nu sættes to streger under, at Victor Mpindi er en markant forstærkning for Vendsyssel. Han fylder for to på den centrale midtbane.

Sejren betyder, at Vendsyssel minimum ligger nummer fem, måske nummer fire efter denne runde, hvilket er værd at notere sig, da der uddeles TV-penge - eller placeringspenge om man vil - efter denne runde.