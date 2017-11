Tre gange guld til Aalborg

SVØMNING: Aalborg Svømmeklubs Mie Ø. Nielsen levede fredag aften op til forventningerne, da hun hentede en guldmedalje ved de igangværende danske mesterskaber i kortbanesvømning.

I bassinet i Greve var nordjyden som ventet hurtigst i 100 meter rygsvømning. Aalborg Svømmeklub kunne også glæde sig over, at Katrine Bukh Villesen for anden dag i træk hentede en guldmedalje. Denne gang blev det til en førsteplads i 200 meter butterfly

Mie Ø. Nielsen og Katrine Bukh Villesen havde også aktier i fredagens tredje guldmedalje til Aalborg Svømmeklub, da de sammen med Amalie Bærentsen og Line Jørgensen Bruun var hurtigst i 4x200 meter fri. Derudover blev det også til tre bronzemedaljer for Aalborg Svømmeklub.

De gik til Kristoffer Moos i 200 meter brystsvømning, Nicolas Blanch i herrernes 200 meter fri og til Jackie Gade i kvindernes 1500 meter fri.