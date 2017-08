Tre mand i front i Gatten

GOLF: Førstedagen af European Tour-turneringen Made in Denmark endte med tre mand på en delt førsteplads - australske Wade Ormsby og briterne Steve Webster og Simon Wallace. De er alle i syv slag under par efter en rigtig god dansk førstedag, hvor flere andre spillere følger i kølvandet på nordjyske Lucas Bjerregaard.

Joachim B. Hansen er ligeledes i fem slag under par, mens Thorbjørn Olesen, Lasse Jensen og Mads Søgaard er fire slag under par

- Jeg er en smule overrasket, for jeg har ikke spillet særlig godt, men jeg har puttet rigtig godt, og det er en del af mit spil, jeg virkelig har arbejdet på på det seneste. I ugerne forinden har jeg spillet godt, men til gengæld ikke scoret så godt, så jeg har arbejdet med de områder af mit spil, hvor der virkelig kan hentes nogle slag, siger britiske Simon Wallace, der altså går ud på andendagen som førende.

Efter førstedagen er 69 spillere i et slag under par eller bedre, men vejrmeldingerne går på, at vindbetingelserne bliver en smule sværere fredag, og derfor ventes det, at cutgrænsen bliver på omkring de -1, som den også er efter førstedagen.