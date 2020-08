Tre mand ude af AaB-test: Se fodbold direkte lørdag formiddag

FODBOLD:Lørdag er der igen fodbold direkte på nordjyske.dk, når vi viser testkampen mellem AaB og Randers FC direkte på nordjyske.dk.

For AaB er det den tredje testkamp af i alt fire, inden holdet tager hul på den nye sæson med udekampen mod Lyngby 13. september.

Træner Jacob Friis har udtaget en trup med i alt 20 spillere til kampen mod Randers FC - tre er nemlig ude af truppen. Det drejer sig fortsat om anfører Lucas Andersen, der er på vej tilbage efter en længere skadespause, forsvarsspilleren Rasmus Thelander, der fik en skade i optakten til testkampen mod Silkeborg i sidste uge, og endelig offensivspilleren Rasmus Thellufsen.

Igen får du mulighed for at se AaB’s mange nye spillere i aktion, når kampen vises med sendestart cirka klokken 12.55, hvor NORDJYSKEs sportsjournalist Søren Olsson og fodboldtræneren Henrik Larsen er klar ved mikrofonerne til at guide dig igennem kampen.

Med i truppen er både Tim Prica, der har scoret målene i AaB’s to første testkampe, Pedro Ferreira, Timothé Nkada og Vladimir Prijovic.

Det kræver abonnement at se kampen på hjemmesiden, og har du ikke et sådant, kan du læse mere på: nordjyske.dk/abonnementer.

