Tre minutter blev dyre for Vendsyssel

FODBOLD: Vendsyssel FF kunne ikke følge op på den flotte sæsonstart, da holdet søndag tabte med 1-0 hjemme til Fremad Amager i en kamp, hvor Vendsyssel ellers havde klart størstedelen af spillet.

To minutter godt midtvejs i anden halvleg blev do ekstremt dyre for hjemmeholdet. Først havde man selv en stor chance for at komme foran, da Emmanuel Ogude blev nedlagt i feltet efter en stikning fra Mads B. Mikkelsen.

Angriberen skulle selv sparke, men placerede skuddet yderligt, så det via opstanderen gik forbi mål.

Og bare to minutter senere slog gæsterne til. Hjemmeholdets forsvar blev fanget i en omstilling, og pludselig var Pierre Larsen helt alene med Nicolai Flø, og han satte køligt bolden fladt forbi keeperen.

Det var som nævnt Vendsyssel, der havde overvægt i spillet, men det var ikke en kamp med mange store chancer foran mål.

Fremad Amager var gode til at bruge deres store folk til at cleare på midten, og selv de besnærende driblinger fra Tiémoko Konaté kunne ikke rive den solide defensiv op.

Kort efter scoringen havde indskiftede Marcus Solberg en god mulighed på nedfaldet fra et hjørnespark, men han sendte skuddet langt over mål efter en ellers god skudfinte.

I overtiden var det tæt på 2-0 på endnu en kontramulighed. Reda Rabei gjorde alt rigtigt, men hans skud ramte indersiden af stolpen og gik i spil igen.

Vendsyssel fik så selv chancen for en udligning, da indskiftede Sebastian Czajkowski spillede Konaté fri i højresiden, men Nicklas Dannevang fik præcis fingrene på det hårde spark.

Vendsyssel har tre point for to kampe i NordicBet Ligaen, og holder spiller næste gange hjemme mod Vejle lørdag 10. august.