Tre på stribe: Aalborg Pirates har ro på cheftrænerposten

ISHOCKEY:Garth Murray har forlænget sin aftale med DM-sølvvinderne fra Aalborg Pirates. Dermed tager cheftræneren snart hul på sin tredje sæson i spidsen for ishockeyholdet.

Den 38-årige canadier, der står noteret for 122 kampe i NHL - verdens stærkeste ishockeyliga - sluttede sig til piraterne som assistenttræner i guldsæsonen 2017/2018. Midtvejs i den efterfølgende sæson tog han over som cheftræner.

- Med de resultater, som Garth har været med til at skabe i Aalborg de seneste sæsoner, var vi ikke i tvivl om, at vi gerne ville forlænge aftalen med Garth. Vi er glade for, at vi kan få noget kontinuitet ind på pladserne omkring holdet, siger sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Garth Murray mangler endnu at vinde en titel med Aalborg Pirates, men troen på canadieren er stor.

- Garth nyder stor respekt i truppen, både hos de erfarne spillere, der har prøvet en del , men også ved de helt unge, der lige er kommet op på eliteniveau, forklarer Ronny Larsen.