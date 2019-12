Tre på stribe for Mors-Thy: Hentede sikker sejr hos oprykkere

HÅNDBOLD:Med en 26-22-sejr på udebane over oprykkerne fra Fredericia kravlede Mors-Thy Håndbold søndag eftermiddag ind i den slutspilsgivende top-8 i Primo Tours Ligaen.

Mors-Thy Håndbold var foran fra start til slut i Fredericia og hentede dermed den tredje sejr på stribe, efter at det senest er blevet til hjemmesejre over TTH Holstebro og Lemvig-Thyborøn.

Mors-Thy tog teten straks fra kampens start i Fredericia, og efter små seks minutters spil førte gæsterne 5-2.

Fredericia fik ganske vist reduceret til 4-5, men så satte Mors-Thy trumf på. Gæsterne scorede fem mål i træk, og derfra var der reelt aldrig tvivl om udfaldet igen.

Efter første halvleg havde Mors-Thy udbygget føringen til 16-9 blandt andet takket være Nicklas Graugaard. Den unge Mors-Thy-målmand var med sin redningsprocent omkring de 40 skiftende Fredericia-målmænd overlegne.

I den anden ende var Erik Thorsteinsen Toft skarp, og med tre scoringer inden for de første seks minutter af anden halvleg sørgede den norske bagspiller for, at Mors-Thy-føringen var øget til 19-10.

Derfra gik gæsterne dog lidt i stå, så godt midtvejs i anden halvleg havde Fredericia reduceret Mors-Thys føring til 22-16.

Det fik Mors-Thy-træner Søren Hansen til at tage timeout. Uden den store effekt, for Fredericia fik også reduceret til 18-22, inden unge Mads Hoxer fik bremset den begyndede Mors-Thy-nedtur med sin scoring til 23-18.

Kort efter blev Mors-Thy dog decimeret, da Erik Thorsteinsen Toft modtog et direkte rødt kort, men heller ikke det kunne for alvor bringe spændingen tilbage i kampen.

Fredericia kom aldrig nærmere end fire mål, så i sidste ende blev det til to ganske sikre point til Mors-Thy.

Sejren betyder, at Mors-Thy overhaler Skanderborg og kravler op på ottendepladsen. Østjyderne har dog spillet en kamp færre end Mors-Thy.