Tre på stribe til Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold har fået en forrygende start på den nye sæson i kvindernes 1. division i håndbold. Lørdag sejrede træner Kent Ballegaards tropper 25-20 ude over TMS Ringsted, og dermed har holdet maksimumpoint efter tre spillerunder.

- Det ser lovende ud og jeg synes, vi agerer som et tophold. Og vores håb og ambition er, at vi skal spille med helt i toppen, siger Kent Ballegaard.

Vendsyssel fik ellers en skidt start på opgøret og var bagud 0-4 efter 10 minutter. Men det lykkedes at komme flot tilbage.

- Jeg havde en skidt fornemmelse før kampen. Min fornemmelse i omklædningsrummet var, at pigerne ikke rigtig var der. Det var desværre sandt. Men det er en styrke, at man kan arbejde sig ud af dårlige perioder. Det gør mig glad, at vi formår det nu. Det her var en kamp, vi havde tabt i sidste sæson, siger Kent Ballegaard.

Men mener, at holdet har forudsætningerne for at fortsætte stimen.

- De andre hold har selvfølgelig lagt mærke til vores stærke start. Så nu bliver vi jagtet vildt. Det kræver noget af os, men vi har en homogen trup, hvor alle byder ind, så også den udfordring tror jeg, vi kan klare, siger træneren.