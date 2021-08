Tre på stribe: Vendsyssel FF måtte igen nøjes med uafgjort i intens kamp

FODBOLD:Vendsyssel FF og Nykøbing FC tog begge ét enkelt point med sig, da de søndag spillede 1-1 i NordicBet Ligaen (1. division).

Dermed blev det den tredje uafgjorte kamp for Vendsyssel FF's vedkommende, der altså har fået tre point i de første tre kampe.

Cheftræner, Henrik Pedersen, var heller ikke i tvivl om, hvor det gik galt i kampen på Nord Energi Arena.

- Vi starter godt de første 10-12 minutter, og så kommer vi til at hænge efter. Vores pres-spil bliver rigtig langt. Når vi vinder bolden, har vi mange boldtab, og det betyder også, at det efter de første 10 minutter er dem, der sidder på resten af halvlegen, fortæller han.

- Jeg synes vi får rettet til i pausen, hvor vi bliver mere kompakte i vores pres-spil og dygtigere på bolden, men vi har kun én chance i anden halvleg, så jeg synes der er plads til forbedringer hele vejen rundt, konstaterer Vendsyssel-træneren.

Sæsonen 2020/2021 endte med stort drama. Både på grund af den sidste og afgørende kamp, om at blive i NordicBet Ligaen, som Vendsyssel FF bekendt lykkedes med. Men også på grund af den omtalte sag mellem klubben og de daværende schweiziske ejere.

Derfor er en god start på den nye sæson også altafgørende for klubben, der henover sommeren har arbejdet på at komme tilbage på rette spor igen.

Det var sæsonens første sejr, som Vendsyssel FF skulle ud og jagte mod Nykøbing FC. Samtidig med at det var sæsonens første hjemmekamp, hvor tilskuerne var inviteret til gratis fodbold, ligesom de er til de resterende hjemmekampe i sæsonen 2021/2022.

Vendsyssel FF kom godt fra start, da en af de nye spillere i klubtrøjen, Panagiotis Armenakas driblede sig forbi målmanden og lagde bolden stille og roligt i målet otte minutter inde i kampen.

Men selvom Vendsyssel FF kom godt fra land, så gik luften langsomt ud af ballonen. Den resterende tid af 1. halvleg foregik stortset på Nykøbing FC's principper, da de fik lagt et stort pres på Vendsyssel-forsvaret, der flere gange døjede med at få bolden væk fra eget felt.

Vendsyssel FF - Nykøbing FC Målscorere: 1-0 Panagiotis Armenakas (6. minut), 1-1 Mathias Kristensen (19. minut), Vendsyssels hold: Lukas Jonsson - (Terence Baya 69. minut), Delphine Tshiembe, Thomas Oude Kotte, Mikkel Wohlgemuth, Jelle Van Der Hayden, Lasse Steffensen, Tiemoko Konaté, Thomas Christiansen, Panagiotis Armenakas, Diego Montiel, (Jeppe Pedersen 69. minut), Anders Bærtelsen Advarsler: Delphine Tshiembe (41. minut) Tilskuere: 1.150 VIS MERE

Derfor kom det heller ikke som en stor overraskelse, da Nykøbing udlignede stillingen til 1-1 i det 19. minut på et mål af Mathias Kristensen.

Det var også takket været målmand Lukas Jonsson, at Vendsyssel FF kunne gå til pausen uden at være bagud. Det blev nemlig til flere fine redninger fra hans side i løbet af første halvleg.

Begge hold havde i løbet af ugen spillet sig videre i Sydbank Pokalen, hvor Vendsyssel FF havde mødt serie 3-holdet Strandby-Elling, og Nykøbing havde mødt serie 1-holdet B1908. Selvom begge holdene havde vundet forholdsvist stort, så virkede det til, at de begge nemt kunne mærke, at sværhedsgraden var steget et hak igen i søndagens kamp.

Anden halvleg var fuld af tænding. Både inde på banen men også udenfor, hvor Vendsyssel FF's målmandstræner, Karim Zaza, og Nykøbings 1. assisting coach, Brian Rasmussen, mødtes mellem de to spillerbokse til en hed diskussion, der resulterede i et rødt kort til hver.

Også Vendsyssel FF's tilskuere og spillere udtrykte flere gange utilfredshed med dommerens kendelser.

Generelt var det en fysisk anden halvleg, hvor begge hold gik til stålet. Det var også kampens hede, der fik livet op i Vendsyssel FF spillerne, der kom mere ind i kampen. Dog blev det ikke til mere end et par chancer. Blandt andet i det 74. minut, hvor spillerne måtte ærgre sig over, at se bolden ramme stolpen og ikke nettet.

Et par timer inden kampstart offentliggjorde Vendsyssel FF i øvrigt, at de havde skrevet kontrakt med den franske venstre back Terence Baya, som senest har spillet for Troyes.

Den nytilkomne spiller fik også allerede sin debut på selv samme dag, hvor han blev skiftet ind i det 69. minut.

På trods af høj intensitet i kampens døende minutter, måtte holdene nøjes med et enkelt point og en 1-1 stilling, da slutfløjtet lød. Dermed kæmper Vendsysel FF stadig for at få sæsonens første sejr i hus.