Tre store profiler tager snart hul på sidste sæson hos Mors-Thy

HÅNDBOLD:Tre af de helt store profiler hos Mors-Thy Håndbold tager deres sidste tørn hos de nybagte pokalmestre i den kommende sæson.

Fløjspilleren Bjarke Christensen, målmand Rasmus Bech og bagspilleren Mads Hoxer Hangaard søger alle nye gulvplanker fra sommeren 2022.

- Vi græder lidt med det ene øje, fordi vi mister nogle gode spillere, og smiler med det andet, fordi vi har været med til at udvikle dem og nu kan sende dem videre i deres håndboldkarrierer. Det er vilkårene for en klub som MTH, påpeger H. C. Andersen - formand for Mors-Thy Håndbolds sportsudvalg - i en pressemeddelelse.

Han takker de tre spillere for en fuldstændig fantastisk indsats.

- Det er tre spillere, vi kommer til at savne og som på hver sin måde har bidraget til det, der blev klubbens største resultat nogensinde, nemlig vindere af Santander Final4, påpeger H. C. Andersen.