Tre Superliga-kampe skal have flere end 500 tilskuere - og det kan blive en AaB-kamp

Det er alle Folketingets partier blevet enige om fredag aften, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Forsøget skal give erfaringer med, hvordan man kan lukke flere tilskuere på stadion og samtidig sikre den nødvendige afstand.

De tre kampe bliver udvalgt fra 29. spillerunde i Superligaen, der spilles fra 20. til 22. juni.

Kampene vælges af et udvalg bestående af Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Rigspolitiet, DBU og Divisionsforeningen

Ud fra en konkret vurdering af hvert stadion bliver det afgjort, hvor mange tilskuere, der tillades til de udvalgte kampe.

Det bliver dog med højst 500 tilskuere i hver sektion. Tilskuerne fra de forskellige sektioner må ikke komme i kontakt med hinanden - det vil sige, at hver sektion skal have egen indgang, toiletter og bar.

Udvalget skal overvåge og evaluere prøveordningen - og deres vurdering skal efterfølgende lægges til grund for en politisk beslutning.

Kulturminister Joy Mogensen (S) glæder sig over, at der er bred politisk enighed om forsøgsordningen.

- Vi skal dog stadig være forsigtige og tage de nødvendige forholdsregler, og derfor bliver det i første omgang et afgrænset forsøg mere end 500 mennesker til nogle udvalgte superligakampe, siger hun i pressemeddelelsen.

- Forsøget skal evalueres grundigt, inden vi tager stilling til, hvad der videre skal ske. Men lige nu glæder vi os til, at flere fans kan komme til kamp og heppe på deres hjemmehold.

I Venstre glæder kulturordfører Britt Bager sig også over, at der nu er udsigt til, at flere tilskuere kan komme på stadion. Men det går dog stadig for langsomt, mener hun.

- Vi synes, at regeringen er fodslæbende. Divisionsforeningen har fremlagt en plan for genåbning, der er så gennemarbejdet, at vi synes, at man skulle åbne op nu og have tilskuerne tilbage, siger hun.

Også FC København har tidligere fremlagt et forslag til, hvordan der i Parken vil kunne vil kunne blive plads til 10.500 tilskuere ved at opdele stadion i 21 sale, som hver kan rumme 500 tilskuere.

