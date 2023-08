Tre uafgjorte på stribe havde ikke været til at bære

Malthe Højholt og Frederik Mortensen stod begge stærkt i billedet hos deres respektive hold, da AaB vandt det øjeblikkelige slag den nordjyske fodboldtrone.

Frederik Mortensen bragte Hobro foran med 1-0 14 sekunder inde i kampen, men han måtte skuffet stå tilbage med nul point.

- På en en 10'er-skala er vi oppe i toppen for skuffelser. Ét er at tabe en fodboldkamp, men noget andet er at tabe en kamp i overtiden. Det gør virkelig ondt. Det var også sådan det gik for to runder siden mod Vendsyssel. Jeg er så irriteret over, at vi ikke gjorde arbejdet færdigt til sidst.

Særligt i første halvleg var Hobro farlig, og ingen havde for alvor brokket sig, hvis hjemmeholdet havde været i front ved sidebyttet.

- Fornemmelsen var god i første halvleg. Vi var presset ned i perioder af første halvleg, men vi kunne skabe chancer, og vi ved, at vi har nogle dygtige offensive folk. Laurs Skjellerup kunne sagtens have scoret en enkelt, og vi brændte straffe. Det irriterer mig, at vi ikke førte ved pausen, og så irriterer det mig, at vi kom så lavt ned at stå mod slutningen af kampen, men vi var trætte til slut, siger Frederik Mortensen.

AaB havde tydelige udfordringer med at håndtere Hobros angribere inden pausen.

- Vi ville gerne lukke dem, men Hobro har to stærke angribere, og det havde vi lidt problemer med at løse i første halvleg. De formåede at vinde for mange dueller, så det skulle vi løse til anden halvleg, og det fik vi gjort. Vi skulle sammen og gøre det kompakt, og det fik vi gjort, konstaterer Malthe Højholt.

Hobro IK og AaB mødtes torsdag aften på DS Arena til et vaskeægte topopgør i fodboldens 1. division. Foto: Lars Pauli

Som kampen skred frem var det tydeligt, at AaB vandt slaget om midtbanen, men selv i de perioder, da Hobro gjorde ondt på AaB, var Malthe Højholt stærkt spillende. Han var langt mere involveret end i den forrige kamp mod Næstved, og det var en stor del af forklaringen på, at AaB langsomt men sikkert pressede Hobro i bund.

- Jeg har set en del video af den seneste kamp sammen med Hiljemark. Vi har haft meget fokus på, hvordan jeg kunne blive mere aktiveret, når vi havde bolden, og det lykkedes ret godt i dag, siger Malthe Højholt.

Blandt andet havde han selv en stor chance i første halvleg, ligesom han spillede Helenius helt blank lige inden pausen.

- Jeg tænkte bagefter, at det var noget pis, at jeg ikke fik scoret der, så jeg må bare score næste gang.

- Vi har arbejdet meget på at finde løsninger på den sidste tredjedel, og det kræver, at vi spiller hurtigt. Vi skal true mere dybt, spille med færre touch og spille hurtigere. Det fik vi gjort denne gang, konstaterer Malthe Højholt, der ikke lægger skjul på, at Kasper Jørgensens sene sejrsmål var en enorm forløsning.

- Det var en kæmpe forløsning at vinde. Det havde ikke været tilfredsstillende at spile uafgjort tre kampe i træk. Nu skal vi følge op med endnu en sejr på søndag.

Hobro - AaB 1-2