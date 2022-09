Tre vigtige og tiltrængte point til Hobro efter flot fight

HOBRO:Der var livsvigtige point på spil, da Hobro hjemme tog mod et af de andre potentielle bundhold, Fremad Amager. Hjemmeholdet tørstede efter en sejr, da den seneste af slagsen daterede sig tilbage til den 29. juli mod FC Helsingør. Siden har man spillet otte kampe uden fuld gevinst, hvilket har sendt Hobro en tur syd for nedrykningsstregen.

Kampen mod Fremad Amager var vigtig af flere årsager. En Hobro-sejr ville nemlig også holde Fremad Amager i bund-regionen af 1. division,

Man kan dårligt kalde selve kampen for en ørkenvandring, når regnen stod ned i klassisk dansk efterårsstil, men det chancemæssige dødvande blev brudt, da Muamer Brajanac efter 20 minutters spil bragte Hobro foran med 1-0.

I de foregående kampe har Hobros defensiv været udfordret, men mod Fremad Amager så den bundsolid ud. Det var et absolut minimum af chancer, som man afgav. Folk som Emil Søgaard og Frederik Mortensen leverede præstationer på et højt niveau, og det var tydeligt, at en Frederik Mortensen i kampform er afgørende for, at Hobro kan lykkes med sit defensive udgangspunkt. Det samme kan siges om Jesper Bøge, der også spillede en stor kamp.

Hobro havde i det store hele godt fat i kampen, men i det sidste kvarter fik Fremad Amager flere gange frembragt svedige håndflader blandt hjemmeholdets fans, da amagerkanerne var særdeles nærgående. Tættest en udligning kom Christoffer Boateng, der ramte stolpen på et frisparksforsøg. Hobro stod dog distancen, og derfor kunne der jubles over tre meget tiltrængte point, der sender Hobro op på den rette side af nedrykningsstregen.

Hobro IK - Fremad Amager 1-0 (1-0) Mål: 1-0 Muamer Brajanac (20. minut),

Hobros hold (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Jesper Bøge, Frederik Dietz - Oliver Overgaard (Jacob Tjørnelund, 87. minut), Mads Freundlich (Mathias Nygaard, 69. minut), Abdoul Yoda, Frederik Mortensen, Victor Bak Nielsen - Laurs Skjellerup (Danny Amankwaa, 83. minut), Muamer Brajanac.

Advarsler: Jesper Bøge (78. minut)

Tilskuere: 808 VIS MERE

Hobro IK