Mestrene fik tre på stribe

HÅNDBOLD: Efter en lidt træg sæsonstart nærmer Aalborg Håndbold sig efterhånden toppen i 888 Ligaen.

Onsdag vandt de forsvarende mestre for tredje ligakamp i træk, da HC Midtjylland blev sendt hjem med et nederlag på 28-26.

Det begyndte målrigt og lige i Jutlander Bank Arena, men ved 7-7 efter små 10 minutters spil trådte Aalborg-målmand Mikael Aggefors i karakter med flere fine redninger. Det gav hjemmeholdet en 9-7-føring, men i stedet for at trække yderligere fra holdt Aalborg pludselig en scoringspause på ni minutter.

Det sendte HC Midtjylland i teten, for Aalborgs næste scoring var således Martin Larsens reducering til 10-11 efter 23 minutter.

Som første halvleg skred frem, var Aalborgs angrebsspil blevet mere og mere uskarpt. Bedst personificeret ved kroatiske Lovro Jotic, der efter sin indskiftning var tydeligt ivrig for at vise sig frem. Det havde dog den modsatte effekt for Jotic, der efter flere uskarpe aktioner igen måtte tage plads på bænken.

Uskarp var Tobias Ellebæk til gengæld ikke. Venstrebacken sørgede med to mål i første halvlegs sidste minut for, at en jævnbyrdig halvleg endte 13-13.

Efter en lige begyndelse på anden halvleg lagde Aalborg an til at slå et lille hul til de midtjyske gæster, da Tobias Ellebæk 10 minutter inde i halvlegen sørgede for aftenens første tremålsføring, da han scorede til 19-16.

Dermed var HC Midtjylland dog langt fra slået, for ganske karakteristisk for onsdagens kamp var det så gæsternes tur til at score tre mål i træk, og så var det helt lige igen.

Midtjyderne kom også foran, men så skiftede Aalborg Håndbold gear. I målet var Mikael Aggefors stadig stærk, og det hjalp hjemmeholdet til at gå fra 22-23 til 25-23, og den føring gav de forsvarende mestre aldrig fra sig igen.

Buster Juul scorede syv gange og blev topscorer for Aalborg Håndbold, der kom på omgangshøjde med Skjern, Århus og Bjerringbro-Silkeborg i toppen af tabellen. De har alle otte point, men Aalborg Håndbold har dog spillet en kamp flere end konkurrenterne.