Tredje nederlag i streg: Krisen fortsætter i Jammerbugt FC

Skal de bæres ud? Sådan vil beboere i omstridte luksuslejligheder reagere, hvis politiet kommer Beboere i otte luksuslejligheder i Thisted har fået et påbud om, at de skal være ude af deres lejligheder senest mandag 22. august kl. 14. Ellers vil kommunen bede politiet om hjælp til at rømme bygningen. Nu har beboerne besluttet sig for, hvordan de vil reagere