Tredje Superliga-sejr i træk: AaB ordnede igen AGF

FODBOLD:Der var ikke ligefrem målfest på Aalborg Portland Park torsdag aften, da AaB endnu en gang stod ansigt til ansigt mod AGF, men nok engang var det hjemmeholdet, der kunne glæde sig over en 1-0 sejr.

AGF åbnede kampen med mest boldbesiddelse, men de første 30 minutter var der ikke meget at skrive hjem om. Jacob Rinne måtte en enkelt gang hive en redning frem på et skud fra distancen.

Men siden vågede AaB. Søren Tengstedt gav endelig de fremmødte tilskuere noget underholdning, da han tog en solotur og testede William Eskelinen i AGF målet.

I det 33. minut appellerede nordjyderne kraftigt for et straffespark. Det skete efter en frisparkssituation - endnu en gang eksekveret af Tengstedt - hvor bolden blev blokeret af AGF'eren Benjamin Hvidts arm. Men Sandi Putros' fløjte forblev tavs.

Søren Tengstedt i aktion mod AGF. Foto: Henrik Louis

Heldigvis for AaB gik der ikke længe, før AGF's Sebastian Hausner missede en tilbagelægning, som Frederik Børsting var klar til at udnytte. Han afdriblede målmand Eskelinen og bragte aalborgenserne foran med 1-0 efter 38. minutters spil.

Fem minutter inde i anden halvleg nedlagde AGF's Nicolai Poulsen målscorer Frederik Børsting. Det kostede et gult kort, og oven i det gule kort han allerede i første halvleg havde fået, måtte han gå i omklædningsrummet.

De første ti minutter efter udvisningen til AGF, var det ikke til at se, at AaB var i overtal. Det blev dog bedre, og det sidste kvarter er der nok chancer at tage af for AaB, og specielt Jakob Ahlmann havde et par muligheder, han nok skulle have udnyttet.

De sidste minutter af kampen var en hektisk affære, og der var en snert af panik at spore hos begge hold. Ikke desto mindre lykkedes det hjemmeholdet at holde målet rent for anden runde i træk.

Det betyder, at AaB kravler op på en femteplads i 3F Superligaens slutspil. Næste kamp er 19. juli på udebane mod Brøndby IF, der indtager fjerdepladsen.