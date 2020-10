Tredobbelt guldvinder håber på Hobro-aftale

FODBOLD:Der dukkede et overraskende navn op på Hobros hold i tirsdagens reserveligakamp mod AaB. 26-årige Danny Amankwaa, der har 92 superligakampe og tre danske mesterskaber med FC København på sit CV, var med fra start og viste sig frem med to flotte scoringer.

- Hobro og jeg er blevet enige om at se hinanden lidt an, så jeg trænede med søndag og spillede den her kamp. Så tager vi en snak her bagefter om, hvad der videre skal ske, forklarer midtbanespilleren.

Foto: Lars Pauli

Danny Amankwaas seneste officielle kamp var for SønderjyskE i december 2019, så det ville være synd at sige, at han er i topform.

- Jeg ved godt, at jeg mangler en del på konditionen, men jeg fik vist, at jeg stadig er god på bolden og har fart i fødderne, og så skal det andet nok komme, lyder det stålsat fra den dobbelt målskytte.

Han har blot lavet to mål i sin superligakarriere, så set i det lys var de to scoringer mod AaB ganske overbevisende sat ind. Først pillede han bolden fra AaB’s Daniel Mortensen og udplacerede sikkert Andreas Hansen. Efterfølgende udnyttede han Alexander Bauns indlæg med en bred inderside omkring straffesparkspletten.

Hvis det står til Danny Amankwaa selv, så var tirsdagens gæstevisit ikke sidste gang, han tog en gul Hobro-trøje over hovedet.

- Jeg kunne godt se mig selv spille for Hobro i 1. division, for det er på tide, jeg kommer i gang igen og får spillet nogle kampe. Jeg tror, Hobro er et meget godt sted for offensive spillere, der måske er gået lidt i stå, siger han.