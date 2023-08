Tredobbelt nordjysk pokalnedtur: De misser kassekampen

NORDJYLLAND:Tre nordjyske hold var tirsdag aften i aktion i 1. runde af mændenes pokalturnering i fodbold, men de endte alle med at stå tilbage med en lang næse.

Havde de spillet sig videre, ville de have haft muligheden for at få en kassekamp mod enten AaB eller et superligahold i næste runde. Men både Vejgaard fra 3. division samt Jetsmark og Gug fra Jyllandsserien havde marginalerne imod sig.

Især Vejgaard må ærgre sig, for de var sekunder fra at vinde ude over Tilst fra Jyllandsserien. Den aarhusianske forstadsklub udlignede til 2-2 i overtiden, og efter en målløs forlænget spilletid tabte Vejgaard til slut på straffespark.

Jetsmark IF var også godt med hjemme mod VSK Aarhus fra 3. division. Det stod 2-2 indtil det 82. minut, hvor gæsterne ødelagde den gode stemning i Pandrup med en scoring til 2-3.

Gug var også på overarbejde mod jyllandsserie-kollegerne fra Søften. Den ordinære tid sluttede nemlig 2-2, men den forlængede spilletid tog aarhusianerne sejren med målet til 3-2.

Alt er dog ikke til rotterne for de nordjyske klubber. Nibe fra serie 2 er nemlig videre til 2. runde uden kamp, da de trak den enlige fribillet som oversidder i 1. runde.

Thisted FC fra 2. division er også klar til 2. runde, efter at de tirsdag vandt 4-3 hjemme over Brabrand. Her skulle Nørresundby FB fra Danmarksserien ligeledes have været i kamp på hjemmebane mod Aarhus Fremad fra 2. division, men stormen udsatte det opgør til et tidspunkt senere i august.

Torsdag aften skal de to nordjyske 1. divisionshold fra Hobro og Vendsyssel i aktion på udebane, hvor de er kæmpefavoritter mod henholdsvis Aarhus 1900 (Jyllandsserien) og Young Boys fra Silkeborg (3. division).

AaB er også med i 1. runde af pokalen, men 1. divisions tophold spiller først tirsdag 15. august på udebane mod sønderjyske Egen UI fra Jyllandsserien.