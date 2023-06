Trist Aalborg-lejr:- Det var kamp ét, der kostede guldet

AALBORG:De tomme blikke sagde det hele. Enkelte Aalborg Håndbold-spillere gik på podiet for at modtage sølvmedaljerne i tårer. Stemningen var nedtrykt, for det var ikke sjovt for Aalborg-spillerne, at de for andet år i træk skulle modtage den medalje, som den tabende finalist får.

Skuffelsen stod blandt andet malet i ansigtet på træner Stefan Madsen.

- Jeg må indrømme, at jeg er lidt tom for ord lige nu. Det er tungt det her. Skuffelsen er virkelig stor, siger Stefan Madsen, der dog havde overskud til at komme med et par bud på, hvorfor det ikke gik Aalborgs vej.

- I modsætning til den forrige kamp i Odense, så lavede vi for mange fejl. Vi fik heller ikke de defensive præstationer, som vi havde håbet på. Forsvaret ramte ikke det ønskede niveau, og vi fik heller ikke de redninger, som vi kunne håbe på, siger Stefan Madsen.

Simon Gade ramte ikke niveau fra de to første finalekampe. Foto: Henrik Bo

Han er helt med på, at fortællingen om Aalborgs sæson havde været en helt anden, hvis man havde vundet DM-guldet.

- Det er sådan det er i den her branche. Det er små marginaler. Hvis vi havde fået et mål mere i den første kamp, så havde vi stået med guldet. Det er resultatet af den første kamp, som gør mest ondt, når jeg skal sammenfatte det, siger Stefan Madsen.

Lukas Sandell var også en meget skuffet mand.

- Det er en trist måde at slutte af på. Det var ikke sådan, jeg ville ende min tid i Aalborg, siger Lukas Sandell.

Offensivt var der ikke den kvalitet i Aalborg-spillet, som man tidligere har set, og det havde Lukas Sandell en forklaring på.

- Vi lavede for mange tekniske fejl. Det er den helt store årsag til, at vi ikke vandt den her kamp. Det blev for hårdt for os, for GOG skulle egentlig kæmpe ligeså meget for sine mål, som vi skulle for vores, men vi lavede for mange fejl, siger Lukas Sandell, der særligt vil huske tilbage på den første kamp, som den udslagsgivende for Aalborgs skæbne.

Mads Hoxer lavede 10 mål men kunne ikke glæde sig over sin egen indsats i den tredje DM-finale. Foto: Henrik Bo

Det samme vil Mikael Aggefors, der aldrig fik fat i Aalborg-målet i sin sidste kamp som professionel håndboldspiller.

- Når jeg står her og tænker på finaleserien, så er det den første kamp, som jeg tænker tilbage på som den, der gør mest ondt, for den burde vi have fået point i, og så burde vi have vundet guldet i den anden kamp, siger Mikael Aggefors, der takker af nu i Aalborg Håndbold.

- Vi fik en skidt start på begge halvlege, og i første halvleg kom vi egentlig godt tilbage, men det lykkedes vi ikke med i anden halvleg, siger Mikael Aggefors.

- Jeg synes ikke, at vi får den fysik ind i vores spil, som vi har haft i tidligere kampe mod GOG, og det blev et problem i vores defensiv, siger Aggefors, der nu flytter hjem til Sverige.

Felix Claar var dybt skuffet efter finalekampen, som blev hans sidste i Aalborg Håndbolds røde trøje. Foto: Henrik Bo

De øvrige spillere går nu på sommerpause, og selvom det er tiltrængt med en pause, så understreger Stefan Madsen, at han gerne vil i gang igen i en fart oven på sådan en sæsonafslutning.

I stedet for at koncentrere sig om håndbold, kunne Madsen bruge tiden på at læse beskeder på de sociale medier. Det vil dog næppe hjælpe på humøret, når mere eller mindre begavede typer begynder at lange ud efter Stefan Madsen, som det har været tilfældet tidligere på sæsonen.

- Der er ikke nogen grund til at begynde at diskutere med folk på de sociale medier. Det er sjældent værdigt at diskutere på den måde. Det er oftest forsmåede mennesker, som ikke har noget at gå op i, der skriver sådan noget.

