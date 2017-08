Tro på tingene i Thisted

THISTED: Et tidligt rødt kort ødelagde kampen for Thisted FC, så selvom det blev til et 1-3 nederlag søndag eftermiddag mod Fredericia, så er Thisted FC’s Tobias Mølgaard tilfreds med holdets indsats.

- Vi presser dem højt og føler egentlig, vi er okay med i kampen. Så får vi en udvisning, og resten af første halvleg bliver noget andet fodbold end det, vi gerne vil spille, siger Thisted-spilleren, der selv blev flyttet fra kanten og ind centralt efter udvisningen til Mads Lauritsen.

- Vi kom for langt ned og stå, men vi blev enige om i pausen, at vi skulle forsøge at spille med det udtryk, vi gerne vil have, og det synes jeg egentlig, vi lykkes fint med.

Thisted kom rigtigt nok godt med efter pausen igen, ikke mindst på grund af flere gode aktioner fra netop Tobias Mølgaard. De fik da også udlignet på et drøn fra Jeff Mensah, men et måske lidt tyndt straffespark til Fredericia punkterede Thisted-ballonen. Det får dog ikke truppen til at hænge for meget med hovedet.

- Stemningen er selvfølgelig lidt trykket efter et nederlag, men omvendt kan vi være indsatsen bekendt. Vi går ud og prøver at få et andet udtryk, komme lidt fremad og presse højt, selvom vi er i undertal, så vi kan tage mange ting med fra denne her kamp, siger Tobias Mølgaard.

- Vi sluttede sidste sæson som et rigtigt stærkt 2. divisionshold, og det har været vigtigt for os at forsøge at bevise, at vi også kan være med i 1. division, og det synes jeg, vi har vist i de første tre kampe.