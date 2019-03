Trods 3-1-sejr: AaB misser top-6 med mindst mulige margin

FODBOLD: AaB gjorde deres arbejde ved at besejre AGF 3-1 i superligagrundspillets sidste runde, og længe så det ud til at give aalborgenserne en plads i den eftertragtede top-6. Men efter at AaB's egen kamp var slut, scorede Esbjerg sejrsmålet mod Vejle og kravlede forbi i tabellen. I den sidste ende manglede aalborgenserne blot ét mål - for så havde de klemt sig foran FC Nordsjælland og ind i top-6.

6821 tilskuere på Aalborg Portland Park så AaB dominere store dele af opgøret mod AGF og vinde fortjent. I kampens start fik Tom van Weert på et hovedstød og Oliver Abildgaard via et langkud testet AGF-keeper Kamil Grabara.

Forløsningen for AaB kom i det 38. minut, da Kasper Pedersen steg uimodståeligt op og headede 1-0 i nettet. Men stik mod spil og chancer fik AGF udlignet to minutter før pausen, da Jakob Ankersen overrumplede AaB-defensven med et løb i feltet og en sikker konvertering på et indlæg.

AaB mod AGF på Aalborg Portland Park. Foto: Henrik Bo

AaB fortsatte dog efter pausen ufortrødent med at jagte scoringer, og efter en times spil kronede Patrick Kristensen en flot kamp med et offensivt løb. Han fik bolden perfekt fra Lucas Andersen og scorede iskoldt til 2-1.

Med 10 minutter tilbage af kampen satte Lucas Andersen en tyk streg under sin fremragende indsats, da han fra distancen høvlede 3-1 over i det lange hjørne. Men derved blev det altså, og AaB kan nu se frem til at skulle spille nedrykningsspil - uden reel risiko for at rykke ud.