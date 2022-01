Trods AaB-interesse for angriber: Vil have størst gavn af at spille videre her

FODBOLD:Kasper Høgh blev i sommer vejet og fundet for let i Randers FC, men efter bare seks måneder på anden klasse i Hobro IK er det 21-årige talent igen kommet i superligakikkerten.

AaB er blandt de varmeste bejlere til den fysisk stærke og boldfaste angriber, og interessen overrasker ikke Hobro-træner Martin Thomsen.

- Især til sidst i efteråret fik han gang i målscoringen med fire kasser, og derudover fik han en stadig vigtigere rolle som opspilsstation med ryggen til mål. Det betød, at han kunne hjælpe holdet med at fastholde bolden og have nogle længere perioder som spilstyrende, forklarer han.

Tavs om superligainteresse

Randers FC sikrede sig ved salget til Hobro en købsoption på Kasper Høgh, men når det kommer til interessen fra Superligaen, er angriberen tavs. Han fokuserer med egne ord på at gøre det godt for Hobro, som han har kontrakt med i endnu to et halvt år.

- Jeg tog hertil for at få noget fast spilletid, og det er jeg utrolig glad for, at klubben har kunnet tilbyde mig. Hobro har givet mig chancen og troet på mig, roser Kasper Høgh.

Kasper Høgh nåede 22 førsteholdskampe for Randers FC, før han rykkede videre til Hobro. Foto: Bo Lehm

Opholdet i Hobro startede ellers uheldigt, da han efter nogle lovende træningskampe blev skadet.

- Jeg faldt ned ad en trappe derhjemme og landede på hjørnet af en vindueskarm, så den ene tå flækkede og krævede syv sting. Det var en lidt uheldig start, men jeg arbejdede godt med min mentaltræner og fokuserede på at komme godt tilbage, og det synes jeg, jeg lykkedes godt med, forklarer han.

Ikke mange seniorminutter

Otte kampe og fire mål blev det samlede efterårsudbytte for Kasper Høgh i Hobro. Her er cheftræneren bevidst om, at randrusianeren nok spiller på lånt tid, men han håber som minimum at kunne gøre brug af Høgh i foråret.

- Det er ikke mange seniorminutter, han har spillet, og jeg mener helt ærligt, at han ville have stor gavn af at spille fast her i minimum et halvt år mere, så han kan udvikle nogle flere ting i sit spil.

- Lad ham lave nogle flere mål for Hobro og hjælpe til med at redde os fra nedrykning. Så er der ingen tvivl om, at der venter nogle større adresser end Hobro forude, siger Martin Thomsen.

Han bruger Sebastian Grønning som et eksempel på, hvordan tålmodigt arbejde kan bringe en angriber til toppen af Superligaen og siden udløse en lukrativt udlandskontrakt.