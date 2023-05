Trods alvorlig skade: Kæmpe boost til Aalborg Håndbold

AALBORG:På trods af meldingen om, at en knæskadet Mads Hoxer er færdig for sæsonen, er Aalborg Håndbold alligevel markant forstærket til onsdagens slutspilskamp i Kolding.

Landsholdspausen har gjort lazarettet godt, og fire af de seks spillere, der for halvanden uge siden sad udenfor i Skjern, er nu klar til comeback.

- Vi har jo trukket hårde veksler på få spillere i en længere periode, så det er virkelig positivt, at vi nu får flere navne tilbage på holdkortet og på den måde styrker kollektivet, siger stregspilleren Jesper Nielsen.

Udover svenskeren vender også Aron Palmarsson, Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold retur til nøglekampen i Kolding.

- Nu må vi se, hvor meget vi hver især kan bidrage med. Jeg kommer nok til at spille mindre end de andre tre, for min timing er ikke den bedste, og min skulder er også fortsat øm, siger Jesper Nielsen.

- Men selv om det så kun skulle blive til fem minutters indsats, kan jeg stadig give vigtig aflastning til holdkammeraterne, og jeg glæder mig helt vildt til at komme på banen igen.

Frygtede et års pause

Det er 10 uger siden, at Jesper Nielsen fik slået skulderen i stykker i en Champions League-kamp i polske Kielce, og det var ikke nødvendigvis givet, at han overhovedet ville komme tilbage i denne sæson.

- Jeg havde bestemt ikke nogen god følelse, da det skete, og jeg har tidligere haft samme type skulderskade, og så kan diagnosen hurtigt lyde på et års pause.

Jesper Nielsen markerede sig i den første halvdel af sæsonen som bedste stregspiller hos Aalborg Håndbold. Arkivfoto: Bente Poder

- Heldigvis viste en scanning, at musklen kun delvist var afrevet, og det giver mulighed for, at den selv gror sammen. Det er heldigvis sket i mit tilfælde, og jeg er lykkelig for at have undgået en operation, forklarer Jesper Nielsen.

Halvvejs gennem slutspilspuljen er Aalborg Håndbold blot på andenpladsen - ét point efter Skjern, der onsdag aften er på besøg hos Ribe-Esbjerg.

- Kun en sejr tæller for os, men det er en situation, vi har prøvet mange gange før, og det skal vi kunne håndtere. Når det er sagt, så er Kolding et svært sted at spille, og det så vi jo i grundspillet, hvor vi tabte dernede.

- De spillede godt i den kamp, og vi var ikke på toppen rent forsvarsmæssigt. Vi har vundet de to seneste hjemmekampe mod Kolding, som jeg har set fra tribunen, og der har vi set væsentligt mere solide ud, forklarer Jesper Nielsen.

Kolding spiller fysisk

Opskriften på nordjysk succes onsdag aften er klar, hvis man spørger den rutinerede svensker.

- Kolding er et ekstremt fysisk hold, der står virkelig godt i deres forsvar og har to gode målmænd. Det bliver vigtigt, at vi selv står godt i forsvaret, så vi kan få løbet kontra på dem og få nogle lette mål, lyder vurderingen fra Jesper Nielsen.

Der er kampstart onsdag klokken 19 i Kolding, og kampen kan ses på TV 2 Sport. Udover Mads Hoxer er kun en langtidssygemeldt Mikkel Hansen definitivt ude af Aalborg Håndbolds trup til opgøret.