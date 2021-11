Trods corona og skader: Nu vil suveræn dansk boksedronning samle VM-bælterne

BOKSNING:Med en flot knock-out sejr over den mexicanske VM-udfordrer Zulina Munoz slog Dina Thorslund sent lørdag aften fast, at hun fortsat er dronning af bantamvægt.

28-årige Dina Thorslund kom ellers til slaget i Sydbank Arena i Kolding mod den rutinerede tidligere WBC-verdensmester efter en svær periode med både corona og skader - ligesom hendes træner Thomas Madsen har været på krykker.

Men den danske WBO-verdensmester var alligevel både mentalt og fysisk toptrimmet efter den svære optakt, hvor hendes kostvejleder, den tidligere nordjyske professionelle bokser Torben Keller, havde pillet 10,5 kilo af hendes vægt for at få hende ned til kampvægten på 53, 5 kilo.

Dina Thorslund slog også tonen an fra første sekund, hvor 34-årige Zulina Munoz fik et klart vink om, at det ikke ville blive en nem opgave at snuppe danskerens VM-bælte.

Mexicaneren kom heller aldrig i nærheden af WBO-bæltet i titelkampen, hvor hun blev sendt til tælling i både 2. og 7. omgang. Første gang efter et bidende venstrestød til kæben og i 7. omgang efter 1 minut og 14 sekunder med et venstre hook til leveren, hvorefter der ikke var mere at gøre for mexicaneren, der blev stoppet af den svenske kampleder Mikael Höök.

En flot, imponerede kamp af Dina Thorslund, der havde flere knockout-sejre de første år i karrieren, der startede 28. februar 2015, men ikke havde vundet på knockout siden marts 2017.

Men lørdag aften, 1.701 dage senere, blev det altså igen til en sejr før tid. Karrierens syvende knockout-sejr på rekordlisten, der nu viser 17 sejre i 17 kampe.

Dina Thorslund, der tidligere har været verdensmester i super-bantamvægt, vil ikke afvise et skifte til fjervægt, men har umiddelbart sigte mod flere af VM-bælterne i bantamvægt.

- Mit mål er så mange bælter, som muligt. Umiddelbart går jeg efter dem i bantamvægt, men vil ikke afvise andre vægtklasser, siger Dina Thorslund.