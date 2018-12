Trods exit i super-G: Hobro-løber tror på styrtløbssucces

SKISPORT: Hobro Skiklubs Christoffer Faarup fik ikke succes, da han fredag kørte et World Cup-løb i super-G i italienske Val Gardena. Han havde ellers en fin første mellemtid, men siden kørte han af pisten for tredje gang i sæsonen i lige så mange forsøg i denne disciplin. Det ryster dog ikke nordjyden før lørdagens styrtløb samme sted.

– Det har været svært for mig i år at finde formen i super-G. Men i styrtløb har jeg en bedre følelse, og derfor er det også lørdagens konkurrence i styrtløb, jeg har størst forhåbninger til, siger Hobro-løberen.

Stævnet i Val Gardena er det første i Europa i denne sæsons World Cup. Christoffer har således været i Nordamerika fra oktober og frem til starten af december. Allerede på det tidspunkt fornemmede han, at det var i styrtløbet, tingene fungerede bedst.

- Jeg kunne mærke i Canada og USA, at der i styrtløb er fremgang. Sidste år havde jeg en række mellemtider, som var fantastiske, men de blev som regel fulgt at store fejl. I år tror jeg på, at der ligger succesoplevelser og venter lige foran mig.

Pisten i Val Gardena passer godt til Christoffer. Han beskriver terrænet som mildt, så hans styrke i at lade skiene glide kan blive en fordel.