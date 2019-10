Trods flere fejlskud: - Gaarde afleverer AaB et spændende sted

FODBOLD:Det ramte de fleste som en overraskelse, at Allan Gaarde for en uge siden stoppede med øjeblikkelig virkning som sportsdirektør i superligaklubben AaB.

Hvad der helt konkret ligger til grund for bruddet, er der blevet spekuleret meget i. Allan Gaardes egen forklaring er, at han havde planer om at søge nye udfordringer inden for en overskuelig fremtid, og da bestyrelsen ville ændre i det sportslige set-up, blev de to parter enige om at afbryde samarbejdet.

Allan Gaardes exit er på dagsordenen i den nyeste udgave af fodboldpodcasten Ripodsten. Trods megen kritik i løbet de seks et halvt år på posten, blandt andet for tvivlsomme spillerindkøb, kan Allan Gaarde, der kom til AaB fra en stilling som kommunikationsrådgiver hos Coloplast, godt se sig selv i spejlet, når det gælder indsatsen i Superligaklubben, lyder vurderingen fra panelet i Ripodsten.

- Jeg synes, da han har flyttet AaB, og så kan man sige, hvad man vil om Gaarde, og de svipsere han har lavet. Jeg synes da, det er sejt det træk, han har lavet, om det så blev for meget for ham, det er lidt ligegyldigt, for jeg synes han afleverer AaB et meget spændende sted. Det nye der kommer ind, skal jo ikke ind og lave en revolution, men ind og skrue på nogle små ting, så det er ikke et kæmpe oprydningsarbejde, der skal til, siger fodboldagent og tidligere AaB'er Thomas Gaardsøe, som også peger på at Allan Gaarde har formået at fastholde og udvikle den kultur, der er i klubben.

Med i panelet er også Vendsyssel FF's sportschef Ole Nielsen og VB's cheftræner Christian Flindt-Bjerg. Blandt de øvrige emner på dagsordenen er Mikkel Kaufmann, Hobros magre pointhøst de seneste uger, Vendsyssel FF's kamp for at hænge på i oprykningsræset i 1.division, og så bliver mulighederne for et comeback i AaB til den såkaldte "Plaffeminister" også vendt i podcasten. Den kan høres i Apple podcasts, Podimo, Spotify, SoundCloud mv.