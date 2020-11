Trods mange corona-ramte: Mattsson lavede show mod Vendsyssel

FODBOLD:Det var en speciel fodboldkamp, der søndag fandt sted mellem Silkeborg IF og Vendsyssel FF.

Hele ugen har været præget af snak om corona, efter Silkeborg har fået konstateret ni smittetilfælde. Syv spillere, træner Kent Nielsen og en holdleder kunne derfor ikke være med i opgøret.

Men alligevel var Silkeborg klart bedst og vandt fortjent med 4-1.

Trods de mange fraværende spillere var det hjemmeholdet, der startede kampen klart bedst.

Et par dumme boldtab tidligt i opgøret gav nogle muligheder, og Silkeborg havde tidligt bolden i nettet, men målet blev korrekt annulleret for offside.

Vendsyssel havde et enkelt forsøg i første halvleg, og det tilfaldt den canadiske angriber Easton Ongaro, der afsluttede hårdt og kontant, men lige på Silkeborg-keeperen.

I den anden ende var der til gengæld rigeligt med muligheder - især i de første 20 minutter.

Nikolaj Vallys havde et skud, der blev rettet af til hjørne, og kort efter fik Emil Holten en stor chance helt alene igennem med Kevin Ray Mendoza, men VFF-keeperen diskede op med en stor redning.

Bare to minutter efter gik det dog galt. Igen lykkedes Silkeborg med den dybe pasning til Emil Holten imellem de to midterforsvarere, og denne gang kiksede angriberen ikke og bragte Silkeborg i front med sit femte sæsonmål.

Kort efter havde Anders Hagelskjær et godt langskud, men Mendoza kom igen i vejen.

Vendsyssel fik et par udmærkede forsøg mod slutningen af halvlegen - begge ved Jakob Hjorth efter hjørnespark, men begge gik lige over mål.

Kort inde i anden halvleg gik det så galt igen for VFF. Magnus Mattsson fortsatte sin ustoppelige form, da han fik en pasning i venstre side. Han trak ind foran Jakob Hjorth og afsluttede så i nærmeste hjørne, hvilket totalt fikserede Kevin Ray Mendoza på stregen. Og så var Silkeborg i front med 2-0.

I det 58. minut kom Vendsyssel tæt på en reducering. Søren Henriksen drev godt bolden frem i en kontra, og efter par hurtige pasninger endte bolden hos Easton Ongaro, der fik sit skud blokeret til hjørne. Her var Vendsyssel tæt på i to omgange. Først ved Jakob Hjorth headede, og Zander Hyltoft fulgte op. Det gav et nyt hjørne, hvor Jakob Hjorth igen kom rigtig tæt på. Endnu et hjørne var så lige ved at give mål til Easton Ongaro, der men han kiksede forsøget i det lille felt.

Men i den anden ende havde Silkeborg skarpheden. Kort efter fik Silkeborg frispark uden for feltet, og Magnus Mattsson brillerede endnu engang. Frisparket blev sendt over muren og ned i hjørnet. Hans niende sæsonscoring.

Vendsyssel skiftede tre mand, men kunne ikke for alvor rette op på tingene, selvom Ali Messaoud fik reduceret efter en glimrende pasning fra indskiftede Gregory Berthier.

Men Silkeborg kunne også endnu engang. Efter et par gode forsøg fra Røjkjær og Mattsson blev det Emil Holten, der scorede for anden gang i kampen, da han med brystet sendte et indlæg fra højresiden i nettet.

Nederlaget betyder, at Vendsyssel for alvor ører til i den tunge ende af rækken. Kun otte point er det blevet til i de første 10 kampe.