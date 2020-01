Trods manglende topscorer: EH Aalborg kom tæt på i Aarhus

HÅNDBOLD:- En virkelig flot og koncentreret indsats på et højt niveau.

Manager Morten Secher var tilfreds på trods af, at EH Aalborg onsdag aften tabte for anden gang i sæsonen til Aarhus United i en kamp, hvor holdet var tæt på at lukke hullet helt i slutminutterne.

- Vi har en helt fri kontra, da vi kun er bagud med 21-20, og den brænder vi, og så ender det med et nederlag. Men hvis vi bliver ved med at spille håndboldkampe på det her niveau, så er vi helt tilfredse. Så skal der ikke laves noget om, så skal der bare laves nogle småjusteringer, siger Morten Secher.

EH Aalborg fulgte også med i hele første halvleg, inden hjemmeholdet trak fra til en pauseføring på tre mål i slutminutterne.

Kampfakta: Stillinger undervejs: 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 12-10 (14-11), 17-15, 20-18, 22-21, 23-21, 25-23 Topscorer Aarhus: June Bøttger 7 Mål EH Aalborg: Cecilie Mørch-Hansen 9 (2), Hanna Åhlen 6, Jenny Karlsson 5, Sara Kjærsgaard 3, Anna Lillesø 1, Sofie Nielsen 1 Udvisninger: Aarhus x2 minutter, EHA x2 minutter VIS MERE

- Vi havde en noget bedre scoringsprocent, end vi havde mod TTH i weekenden, og alligevel er det tre store brændte chancer i træk, der gør, at vi ikke får noget med herfra. Men med et niveau som det her, så kommer vi også til at vinde kampe, siger han.

Værre er, at holdet måtte undvære topscoreren Lise Berggren Larsen, der har fået den ene tommelfinger i gips.

- Hun skal undersøges en af de nærmeste dage, og så må vise, hvad der skal ske, siger Morten Secher, der gerne ser topscoreren klar hurtigst muligt.

17. januar spiller holdet nemlig en drønvigtig kamp på udebane mod rækkens bundhold, Horsens.

- Det er jo et af de virkeligt vigtige opgør, hvor vi gerne skal levere en kamp på samme niveau, så vi kan få et resultat, siger han.