Trods nedlukning: Vendsyssel FF forbereder sig på kamp

FODBOLD:Da Hjørring Kommune i fredags blev ramt af en nedlukning som følge af fundet af covid-19-varianten cluster 5, havde Vendsyssel FF udsigt til en måned uden mulighed for at spille kampe.

Men da 1. divisionsklubben har valgt at flytte hovedparten af spillere og stab ud af kommunen og fortsætte træningen ved Blenstrup i Rebild, kan det ikke udelukkes, at vendelboerne bliver sendt i kamp på udebane.

I det oprindelige kampprogram havde Vendsyssel FF et opgør i Hvidovre lørdag 21. november og en kamp i Kolding fredag 27. november. De kan stadig blive aktuelle.

- Som jeg har forstået det, kan det godt ende med, at vi bliver pålagt at spille de kampe, så vi kan ikke bare rende rundt og julehygge. I og med, at vi ikke ved noget endegyldigt, er vi nødt til at forberede os som om, at vi snart skal i kamp, siger VFF-træner Lasse Stensgaard.

Har flyttet fire spillere mere

Indtil videre har han kun 12 spillere med på træningsbanen, så tanken om at skulle spille kampe gør han forståeligt nok en smule bekymret.

- Det ville jeg selvfølgelig ikke mene, ville være helt fair. Men nu har vi valgt også at flytte de resterende fire kampklare spillere ud af Vendsyssel, og så håber vi, at de får grønt lys. De skal testes ad to omgange, inden de må slippes løs, så jeg er spændt på, hvornår de kan begynde at træne med, forklarer Lasse Stensgaard.

Vendsyssel FF har en håndfuld spillere på skadeslisten, der ikke er aktuelle til kamp i den kommende tid. Det drejer som om Morten Knudsen, Tobias Damsgaard, Peter Friis, Christoffer Boateng og Anders Bertelsen.

- Vi har også nogle fra vores stab, som har små børn og en hverdag, som vi ikke kan tillade os at flytte dem væk fra. Dem må vi klare os helt uden, hvis vi skal spille kamp, siger cheftræneren.