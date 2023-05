Trods nedtur: Derfor holder AaB-anfører modet oppe

AALBORG:Allerede tirsdag formiddag er AaB-spillerne tilbage på træningsbanen ovenpå 1-2-nederlaget 2. pinsedag i Lyngby. Den nedrykningstruede superligaklub har kun fire døgn til at få rettet skuden op, inden Silkeborg lørdag kommer på besøg i den altafgørende sidste spillerunde.

- Jeg tror ikke, at vi én gang til kan spille så langt under niveau. Slet ikke på en fyldt hjemmebane, og hvis det skulle ske, så fortjener vi heller ikke at spille i Superligaen, fastslår anfører Lucas Andersen.

Med en sejr overlever AaB i landets bedste fodboldrække, mens uafgjort kun rækker, hvis AC Horsens og Lyngby ligeledes deler pointene mellem sig. Et nederlag vil med sikkerhed sende aalborgenserne ned i 1. division.

AaB-træner Oscar Hiljemark skal hurtigt have samlet stumperne og sat en slagkraftigt hold sammen til lørdagens skæbneopgør mod Silkeborg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Det er selvfølgelig skidt, at vi ikke udnyttede vores første matchbold, men det positive er trods alt, at vi har en ny mulighed på lørdag. Hvis du havde spurgt os for fem uger siden, så havde vi helt sikkert taget imod det tilbud, siger Lucas Andersen.

En AaB-sejr over Silkeborg kræver både spillemæssige forbedringer og en helt anderledes vilje til at vinde duellerne, end det var tilfældet i Lyngby. Det mener anføreren dog heller ikke er urealistisk.

- Det kan godt være, at det mod Lyngby kom til at se ud som om, at der var spillere, der ikke kæmpede for trøjen. Men jeg er ikke i tvivl om, at alle var indstillet på at give sig fuldt ud og mere til. Lyngby var et splitsekund hurtigere på bolden, og så kom vi til at reagere i stedet for at agere. Så kan det ende, som det gjorde, men jeg frygter ikke en gentagelse, siger Lucas Andersen.

Silkeborg har modsat AaB intet at spille for i sidste spillerunde. Det ligger allerede nu fast, at Kent Nielsens mandskab slutter på tredjepladsen i kvalifikationsspillet.