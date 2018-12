Trods nordjysk hug kunne Danmark ikke tie de norske bjælder ved floorball-VM

FLOORBALL: En nøglekamp. Så kort kunne floorball-landsholdets opgave mod de norske naboer beskrives, da danskerne søndag indledte verdensmesterskabet i Prag.

Med en dynamitpulje, som også indeholder finalisterne fra VM i 2016, Sverige og Finland, var point mod Norge alfa og omega, hvis Danmark skulle holde liv i forhåbningerne om at undgå gruppens sidsteplads og dermed en sværere modstander i den kommende ottendedelsfinale.

Efter en god dansk første periode og 3-2 føring, var der i den grad anledning til at kippe med klaphatten, men efter et mindre kollaps i de efterfølgende tyve minutter, var det de norske bjælder, som stjal lydbilledet på lægterne i et opgør, Danmark endte med at tabe 3-9.

I den danske VM-trup er der nordjysk islæt, hvor de forsvarende danske mestre fra Frederikshavn Blackhawks er repræsenteret med Jonathan Velgaard og Jesper Schmidt.

Og sidstnævnte noterede sig også i målscorerens rolle, da Jesper Schmidt bragte Danmark foran 1-0 efter fire minutter med et tørt hug. Nordjyden havde imidlertid svært ved at tøjle sin begejstring, vendte sig mod den norske bænk og jublede, hvilket kampens svenske dommerpar opfattede som usportslig optræden. Derfor fik Blackhawks-spilleren en to plus ti-udvisning og måtte tage plads på bænken.

Det overtal udnyttede Norge kynisk og udlignede kort efter til 1-1. Nordmændene fik også bragt sig foran 2-1, før danskerne lukkede perioden godt af. Først nettede Mathias Glass, før Mikkel Skov bragte Danmark foran 3-2.

En dansk defensiv på arbejde. I november måned tabte landsholdet 1-4 efter straffeslag til Norge i en træningskamp. Foto: Michael Madsen

I anden periode kollapsede det danske spil fuldstændig, mens Norge gjorde stort set, hvad der passede dem og spillede de rød-hvide ud af den enorme O2 Arena i Prag.

Fem ubesvarede scoringer og en norsk 7-3 føring gav Danmark et meget svært udgangspunkt inden tredje og sidste periode.

Og det blev ved norsk dominans og bjældeklang. Godt nok fik danskerne lukket bedre af rent defensivt, men i angrebet blev de enkelte få chancer forpasset. Nordmændene fik passeret Mike Trolle i det danske mål yderligere to gange og endte med at vinde 9-3.

Resultatet betyder, at Danmark efter første kamp indtager sidstepladsen i gruppe B. Næste kamp ved verdensmesterskabet er i morgen mandag, hvor de forsvarende mestre fra Finland er på menuen.

Den kamp spilles klokken 16.45 og kan følges på DR3.