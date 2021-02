Trods ondskabsfuld oplevelse: Vendsyssel-træner vil ikke høre på undskyldninger

FODBOLD:På lørdag indleder Vendsyssel FF jagten på overlevelse i fodboldens 1. division, og det bliver blot med to ugers træning i benene.

Et større coronaudbrud i truppen tvang cheftræner Michael Schjønberg til at rive tre uger ud af holdets forberedelser, og det har blandt andet betydet, at vendelboerne ikke har én eneste træningskamp i benene, når de går på banen til forårspremieren i Esbjerg.

- Det har da på ingen måde været optimalt, og det ville da være nemt at hejse det hvide flag på den baggrund. Men jeg har sagt til spillerne, at jeg ikke gider at høre dem bruge det som en undskyldning for noget som helst, for man kan sagtens spille 90 minutter efter to ugers fokuseret træning. Det vigtige er bare, at vi er opmærksomme på, at de får restitueret ordentlig, siger Michael Schjønberg.

Frygtede det værste

Cheftræneren var selv én af de ni mand omkring holdet, der fik corona, og det var en hård omgang for vestjyden at komme igennem.

- Jeg var faktisk så syg, at familien stod ved min side og tog billeder, fordi de frygtede, at jeg var ved at stemple ud. Det har været en ondskabsfuld omgang, og jeg endte med at tabe 12 kilo på to uger, så den sygdom er bestemt ikke for sjov, påpeger Schjønberg.

Forsvarsspilleren Søren Henriksen, der som den første blev konstateret smittet i kølvandet på en ferietur til Dubai, har fortsat så mange efterveer af sygdommen, at han ikke kan træne. Derudover sidder målmand Peter Friis, Mikkel Wohlgemuth, Christoffer Boateng og Morten Knudsen ude med skader.

- Men det er de spillere, der er klar til weekenden, jeg fokuserer på, og vi kommer til at stille et slagkraftigt hold mod Esbjerg. Vi har fået en del spillere tilbage fra skader siden december, og så har det også givet en masse positiv energi til træningen, at der er kommet tre nye stærke navne ind, siger Schjønberg med henvisning til den østrigske målmand Fabian Ehmann, forsvarspilleren Thomas Christiansen og angriberen Virgiliu Postolachi

Intet brok i krogene

- Jeg føler, vi er blevet svejset stærkt sammen som hold i de seneste uger, og der er ingen, der går og brokker sig i krogene. Det er vigtigt, for vi skal klare den her opgave sammen, påpeger cheftræneren, der dog også erkender, at han har en vis usikkerhed omkring holdets niveau før forårspremieren.

- Alle der har spillet fodbold ved, at man altid er lidt i tvivl om, hvor man står før den første turneringskamp. Så det er egentlig, som det plejer. Vi kan vinde over alle hold i rækken, hvis vi leverer vores ypperste, men vi kan også tabe til alle, hvis vi ikke investerer det nødvendige, påpeger Michael Schjønberg.