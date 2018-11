Trods reddet straffespark: Hobro tabte intenst lokalbrag

Det var blevet til sejr tre hjemmekampe i træk, og det var også blevet til tre hjemmekampe i træk med clean sheet.

Men lørdag eftermiddag sluttede den stime for Hobro IK, der tabte det så vigtige opgør mod lokalrivalerne fra Randers FC med 1-0.

Keeper Jesper Rask havde ellers gjort sit for holde håbet om point i live, da han nappede et svagt sparket straffespark fra Saba Lobjanidze, men kort efter fik gæsterne alligevel scoret, da Martin Egho i havltliggende stillng sendte bolden over stregen.

Holdene havde hver deres halvleg. Hobro var klart bedst inden pausen, hvor holdet virkelig viste masser af intensitet og vandt samtlige dueller og andenbolde.

Det burde også være blevet til mål fra både Julian Kristoffersen og Mikkel M. Pedersen, men de misbrugte begge gode oplæg fra henholdsvis Martin Mikkelsen og Emmanuel Sabbi.

I anden halvleg var det gæsterne, der viste mest intensitet. Jesper Rask måtte tidligt diske op med en klasseredning på et spark fra Erik Marxen, som han hentede helt nede ved foden af stolpen.

Og med mindre end en halv time igen fik gæsterne så straffespark. Yaw-Ihle Amankwah blev dømt for holde fast i indskiftede Mikael Boman. Det var bestemt ikke det største straffespark i denne sæson.

M;en Jesper Rask kiggede Saba Lobjanidze ud og hentede straffesparket, der var sat lige i keeperens chokoladehøjde.

Men kort fik Hobro ikke afvist et indlæg, og på nedfaldsbolden kunne Marin Egho altså sikre gæsterne sejren.

Kampen var som vanligt mellem disse to mandskaber ekstremt intens, og i første halvleg kom temperamenterne for alvor i kog, da Mikkel Kallesøe kom for sent i en tackling på Emmanuel Sabbi. Det førte næsten til slgasmål mellem de respektive bænke, inden gemytterne faldt til ro.

Randers rykker ind i topseks med de tre point, mens Hobro stadig er sidst i den ekstremt tætte Superliga.