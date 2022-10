Trods sejrsjubel: Det her skal ikke være Aalborgs niveau

HÅNDBOLD:Det kan godt være, at Aalborg Håndbold lørdag slog Fredericia i HTH Herreligaen, men det gjorde hverken spillere eller cheftræner specielt tilfredse.

Det er de noget bizarre sejrscifre på 44-39, der nager aalborgenserne.

- Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har scoret så mange mål på hjemmebane, men det er voldsomt, at vi skal op i den scoringskaliber for at være sikker på at vinde. Vores forsvarsniveau skal altså være bedre end at lukke 39 mål ind mod Fredericia, men jeg er da glad for, at vi trods alt fik spadseret sejren i land, siger Aalborg-træner Stefan Madsen.

Han tog sin første timeout allerede efter tre minutters spil i lørdagens kamp.

- Vores indgang til kampen var ikke acceptabel, for vi lavede utrolig mange tekniske fejl. Det er et tegn på, at vi som hold ikke har været godt nok forberedt, og det er selvfølgelig mit ansvar, erkender Aalborgs cheftræner.

Han vil ikke pege fingre af Simon Gade, selvom han blot havde én redning på de første 20 minutter.

Simon Gade stod med en beskeden redningsprocent på 20 mod Fredericia. Foto: Claus Søndberg

- Han fik voldsomt dårlige betingelser, selv om vi også godt ved, at man skal have nogle af de lidt vilde redninger for at komme i gang. Vi klarede os vel bedst, da vi gik op i vores 5-1-forsvar, men det kræver også mere arbejde, og vi skulle også gerne passe lidt på ressourcerne, forklarer cheftræner Stefan Madsen med henvisning til den kommende uges Champions League-brag i Kiel.

- Jeg håber, at vi lynhurtigt får set i øjnene, at kampen mod Fredericia ikke afspejlede vores niveau. Vi skal i den grad have fundet et helt andet udtryk til kampen på onsdag mod Kiel.

