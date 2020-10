Trods skuffelse for VFF: De nye spillere viser sig frem

FODBOLD:Det så ud til, at Vendsyssel var på vej til at hente en ekstremt vigtig sejr, da holdet onsdag aften gæstede Skive i en kamp mellem to mandskaber fra den nedre del af rækken.

Men i tredje overtidsminut må Skive have følt, at lykkens gudinde endelig var med dem, da Oliver Haurits sendte bolden over stregen, og dommernes fløjte endelig forblev tavs, efter holdet havde fået tre mål annulleret tidligere i opgøret - to af dem endda fra Oliver Haurits.

- Det er pisseærgerligt og en træls følelse, man sidder med lige nu, siger VFF-træner Lasse Stensgaard.

- Men vi må også erkende, at det var fuldt fortjent, for selvom vi spillede en god første halvleg, så blev det hele en smule for ængsteligt efter pausen, og det betød, at vi fik nogle meget lange sekvenser med forsvarsspil, siger træneren.

Kampen blev spillet i syndflodslignende tilstande i Skive, og det var absolut ikke til fordel for Vendsyssel, der med deres hurtige kanter gerne vil spille med bolden, mens Skive er et mere duelpræget mandskab. Alligevel var det VFF, der tog føringen, da Mikkel Agger sikkert eksekverede et straffespark begået efter et hjørnespark mod Andreas Kaltoft. Han blev sparket lidt klodset i ryggen, da han kom først på nedfaldet fra et hovedstød fra Jakob Hjorth.

- I første halvleg synes jeg, at vi spillede udmærket uden at være prangende. Vi skabte ikke sindssygt meget, men defensivt havde vi god kontrol og fik afvist det, de kom med.

Skive havde dog bolden i nettet hele tre gange, inden de altså endelig fik belønning som fortjent i overtiden.

Kampfakta Mål: 0-1 Mikkel Agger (str. 35. minut), 1-1 Oliver Haurits (90. minut) Advarsler: Andreas Kaltoft, Vendsyssel FF (41. minut), Jeppe Svenningsen, Vendsyssel FF (61. minut) Vendsyssels opstilling (4-4-2): Kevin Ray Mendoza - Jeppe Svenningsen, Andreas Kaltoft, Jakob Hjorth, Søren Henriksen - Tiemoko Konaté, Jelle van der Heyden, Zander Hyltoft, Muhammed Saracevic (Gregory Berthiér, 80. minut) - Easton Ongaro (Ali Messaoud, 71. minut), Mikkel Agger (Mikkel Wohlgemuth, 82. minut) VIS MERE

- Og det kommer som følge af, at vi kommer til at stå for langt tilbage. Og det kan da ikke afvises, at det har noget at gøre med vores resultater indtil nu. Havde vi vundet syv kampe på stribe, så havde vi måske haft mere is i maven og ikke bare losset bolden væk, som det blev lidt for meget efter pausen, siger Lasse Stensgaard.

Han glæder sig dog over sine nytilgange, hvor især Muhammed Saracevvic viste flere gode aktioner og havde en stor chance for at gøre det til 2-0.

- Og der gør han egentlig, hvad han skal, og det kunne selvfølgelig have givet kampen et anderledes udfald, hvis den var gået ind. Han er nok den af de tre nye, der er mest matchfit, og han viser allerede nu, hvad han kan bidrage med, selvom han måske overgør nogle situationer ind i mellem. Både Ongaro (Easton, red.) og Greg (Gregory Berthiér) er længere fra at være fuldt fit, men det bliver bedre og bedre for hver kamp, siger Lasse Stensgaard.

Allerede i weekenden venter endnu et ekstremt vigtigt opgør, når Vendsyssel hjemme tager imod HB Køge.