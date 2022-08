Trods skuffelse og kritik: AaB-chef holder fast

FODBOLD:Der var genvalg til hele startopstillingen, da Lars Friis mandag satte sit hold til superligakampen i Silkeborg. Efter en times spil blev der så sendt friske kræfter ind for at rette op på kampbilledet, som hjemmeholdet dominerede.

Efter nederlaget på 1-3 begynder der dog at være andre kræfter, som presser sig på fra bænken i AaB.

- Hvis jeg påstår, at relationerne er det, der gør, at vi vinder kampe, så er det også min pligt at sørge for, at nogen øver sig sammen flere gange i træk. Men man skal selvfølgelig præstere, siger cheftræner Lars Friis.

En af de bedre præstationer på dagen var til gengæld Kasper Kusk, som i sit indhop scorede AaB's eneste mål. Offensivspilleren selv var også tilfreds med de takter, som han individuelt viste i en kollektiv nedtur.

- Jeg synes, at jeg får vist det, som jeg kan. Jeg får skabt nogle gennembrud og skaber chancer, så det var fint, siger den erfarne AaB-spiller, som er kommet ind fra bænken i alle fire kampe i denne sæson.

Her ses assistenttræner Rasmus Würtz give instrukser til Kasper Kusk, inden sidstnævntes indskiftning i Silkeborg. Foto: Henrik Bo

- Det er sådan, det er. Jeg må tage de chancer, som jeg får, og være glad for det. Så må jeg håbe på flere chancer, og gør jeg, som jeg gjorde i dag, skal der nok komme flere af dem, siger Kasper Kusk.

Cheftræner Lars Friis står ikke kun med overvejelser om, hvorvidt startopstillingen er den rette. Han har nemlig sat en retning for holdet, som nu står i skudlinjen efter 12 superligakampe i streg uden sejre.

- Vi er enige om, at det var noget værre lort i dag - mildt sagt. Men før gik det skridt for skridt den rette vej. Det er mit job at se igennem det. Jeg forventer ikke, at vores følgere synes, at det er nogen undskyldning. Det er det heller ikke, men vi er nødt til at gå i den retning, som vi har besluttet os for. Jeg ved, at det er den rette, og jeg ved, at vi har spillerne til at gøre det, forklarer cheftræneren.

- Jeg står og tænker, hvad der sker, hvis vi kommer foran eller vinder en kamp. Så skal man overveje, hvor meget man skal gå på kompromis med den retning, der er sat. Men jeg er hentet til for at sætte en retning, og så længe vi er her, og jeg er ved roret, så er det mit job. Det kommer jeg til. Jeg har heller ikke noget at sætte på, at der er tvivl om den retning, som vi går, tilføjer han.

Sæsonstarten med fire kampe og ét point er således ved at sætte sig i mandskabet. Det indrømmer mandagens enlige AaB-målscorer.

- Vi er hverken kommet i gang offensivt eller defensivt. Vi skal alle gøre det bedre og kigge indad. Man må erkende, at vi ikke har fået de point, som vi har håbet. Det er en skuffelse, og vi kan godt mærke, at vi måske mangler den sidste selvtillid og tro på det. Men vi mangler også heldet, lyder det fra Kasper Kusk.

AaB vandt senest en kamp i Superligaen den 14. april, hvor Brøndby blev besejret 1-0 på udebane.

