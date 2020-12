Trods snekaos: Fortuna snublende tæt på næste stadie i Champions League

FODBOLD:Fortuna Hjørrings danske fodboldmestre fik onsdag en noget usædvanlig og vinterlig oplevelse i Slovenien, som dog resultatmæssigt endte helt perfekt.

Vendelboerne skulle kl. 13.00 have mødt Pomurje i det første af to opgør i 1/16-finalen i Champions League, men kampen blev udsat, da sne dækkede banen og skjulte linjerne.

I første omgang lød meldingen, at kampen nok ville blive afviklet torsdag i stedet, men med kort varsel fandt men et andet slovensk stadion, hvor snevejret var mindre heftigt, og her blev opgøret sat i gang kl. 16.00.

Selvom det var næsten umuligt at spille fodbold på en glat og delvis snedækket bane, håndterede Fortuna Hjørrings spillere opgaven særdeles professionelt og vandt kampen 3-0.

Machaela George gav vendelboerne noget at lune sig på kort før pausen med sin scoring til 1-0, og anden halvleg var kun lige startet, da amerikaneren øgede til 2-0.

Sara Holmgaard øgede til 3-0 på et straffespark efter knap en times spil, og dermed blev det. En sejr, der sikrer vendelboerne et perfekt udgangspunkt til returkampen onsdag 16. december i Hjørring.