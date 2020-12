Trods snekaos: Fortuna snublende tæt på næste stadie i Champions League

FODBOLD:Fortuna Hjørrings danske fodboldmestre fik onsdag en noget usædvanlig og vinterlig oplevelse i Slovenien, som dog resultatmæssig endte helt perfekt.

På grund af kraftigt snevejr, der begyndte mens spillerne var ved at varme op til kampstart kl. 13.00, blev opgøret udsat.

- Man kunne ikke se linjerne eller flytte bolden, og banen var glat og farlig, forklarer Fortuna-træner Niclas Hougaard.

Siden var der stor forvirring om, hvordan og hvornår kampen kunne afvikles.

- De fandt først en kunstgræsbane, men den var også helt umulig. Siden snakkede man om at udsætte til torsdag, men vores chartrede fly skulle flyve tilbage senest onsdag aften, og jeg tror ikke, UEFA var interesserede i at skulle ud og finde et nyt til os, siger Niclas Hougaard.

I stedet endte spillerne med at køre til en helt andet by - knap 45 minutter væk - hvor man valgte at spille kampen med kampstart kl. 16.00.

- Men den bane var heller ikke egnet til fodbold, og det var et under, at vi ikke fik nogen skadet. Vores gameplan kunne vi også mere eller mindre smide i skraldespanden. Det handlede bare om at fighte og vinde nogle dueller, og det var vi heldigvis gode til, siger træneren.

Vendelboerne scorede lige før pausen efter et hjørnespark og øgede tidligt i anden halvleg til 2-0. Begge mål sat ind af amerikaneren Machaela George - inden Sara Holmgaard efter en times spil lukkede ballet til 3-0 på et straffespark.

Fortuna har et perfekt udgangspunkt til returkampen på onsdag i Hjørring.

- Det forspring må vi ikke fejle på, så nu handler det altså om at få gjort tingene ordenligt færdigt, så vi kommer videre til 1/8-finalerne, siger Niclas Hougaard.