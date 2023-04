Trods stor skuffelse: Aalborg har stadig alt i egne hænder

SKJERN:Skuffelsen var stor i Aalborg Håndbolds lejr, efter at de søndag aften blev slået 33-30 i Skjern og dermed overlod førstepladsen i slutspilspuljen til vestjyderne.

- Vores defensive niveau var simpelthen ikke god nok. Vi fik ikke løst tingene, som vi gerne ville, og Jakob Rasmussen fik lov at spille alt for frit på os. Samtidig manglede vi også nogle redninger, konstaterer cheftræner Stefan Madsen.

Blot fem gange tilsammen stod Simon Gade og Mikael Aggefors i vejen for en afslutning i Skjern.

- Det blev for svært for os, at vi stort set skulle lave mål hele tiden for at hænge på. Vi virkede måske også en smule matte og havde svært ved at holde niveau i vores defensive tryk. Det ligner os ikke, mener Henrik Møllgaard.

Med en sejr ville Aalborg Håndbold være gået i udbrud i slutspilspuljen, men nu er alt åbent. Skjern er ét point foran Aalborg, mens Ribe-Esbjerg på tredjepladsen blot er to point efter aalborgenserne.

Skjern Senjamin Buric var en håndfuld for Henrik Møllgaard og kompagni, der gav vestjyderne for let spil i angrebet. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

- Havde vi vundet, vil jeg vove den påstand, at vi så kun havde vi kun spillet om førstepladsen i de sidste runder. Men nu resterer der stadig et stykke meget hårdt arbejde efter den kommende landsholdspause, konstaterer Henrik Møllgaard.

Aalborg Håndbold skal først i aktion næste gang onsdag 3. maj på udebane mod KIF Kolding. Dernæst venter to hjemmekampe mod henholdsvis Ribe-Esbjerg og Skjern.

Skal holde hjemmebanen

- Vi har ikke tabt noget endnu, og det er fordelen ved at have vundet grundspillet. Ret beset skal vi stadig bare holde vores hjemmebane, og det ved vi, at vi kan, fastslår Henrik Møllgaard.

Aalborgenserne stillede søndag op uden Aron Palmarsson, Mads Hoxer, Mikkel Hansen, Jesper Nielsen, Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen.

- Der er ingen tvivl om, at vi har kæmpet lidt med ressourcerne, så jeg håber selvfølgelig, at vi kan få nogle spillere tilbage til de sidste kampe. Men det hold, vi stillede med i Skjern, var stadig godt nok til at slå dem, og derfor gør det ondt, konstaterer cheftræner Stefan Madsen.